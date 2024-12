Dokle će izdržati, to ćemo videti: Aneli uverena da Sofija pokušava da izmanipuliše Terzom, očekuje njegov pad! (VIDEO)

Da li će njeno predviđanje biti tačno?

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Aleksandra Nikolić dobila je reč.

- To je bilo kao da sam gledala scenu na koktelu, devojka koja pokušava da izvuče čoveku pare. Ona zna posao, tako da je sigurno uzimala dobre pare. Ona je vrhunski manipulator. Mislim da je to njen ponos, želi da dokaže da mu je bitna. Njoj nije stalo do njega - rekla je Aleksandra.

- Rekla sam Milici da je trebalo da se fokusira na Terzu, ne na Sofiju. Ovo mi je Sofijina klasična manipulacija, dokle će Terza izdržati, to ćemo videti. Ako se to desi opet, osudiću ga. Milica njemu ovo nikad neće oprostiti, on nju ne zanima. On želi da ga Milica pozove kad se porodi, da stigne pismo da je postao otac i da ne bude NN - rekla je Aneli.

- Želim da vidim svoje dete, da ne moramo na sud zbog toga - rekao je Terza.

- Oboje doživljavaju olakšanje sad kad Milica nije tu, samo on sad pažljivije priča, jer ona pravi greške. To za utorak si rekla iz nemoći, zato ti je plan propao. Ovo je planski urađeno. Sad će da se nadmeću, tu nema perspektive - rekao je Ivan.

- Šta god da Terza uradi, to neće promeniti činjenicu da je NN - rekao je Bebica

Autor: Iva Stanković