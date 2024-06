TO NEĆE BITI ON: Stanija i Taki uvereni da Janjuš neće imati dobar plasman u finalu! (VIDEO)

Da li će biti pravu?

U toku je specijalna emisija ''Elita'', a voditeljka je Dušica Jakovljević. Večeras je ugostila Radomira Takija Marinkovića i Staniju Dobrojević.

Asmin je samo želeo da me odbrani, nisam ni znala da je u studiju. One samo da me ne komentarišu - rekla je Stanija.

Šta će se desiti sa Janjušem? Da li stvarno želi da od sebe napravi žrtvu - pitala je Dušica.

Da, samo mu je plasman u glavi. To mu je bilo bitnije čak i od trudnoće. Mora da bude svestan da plasman zavisi od naroda i za koga oni glasaju. To neće biti on - rekla je Stanija.

Šta mislite, ko bi to mogao da bude - pitala je voditeljka.

Maja će super da se kotira, kao i Anita. Ima još par ljudi, ali ne vidim Janjuša - rekla je Stanija.

Voleo bih da ne prođe u finale - dodao je Taki.

Autor: Iva Stanković