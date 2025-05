Više neće da ćuti: Đedović sasuo Anđeli u lice sve što zamera Gastozu, ona na sve prozivke ostala NEMA! (VIDEO)

Da li će ovo biti razlog za njihovu novu svađu?

Anđela Đuričić došla je kod Marka Đedovića u rehab, a on joj je preneo kako je komentarisao navode da je bila sa Pavlom Jovanovićem sinoć u "Šiša baru".

- Stefan je rekao da narod veruje tebi ovo za Pavla, a ja sam to isto rekao pre svega toga. Pošto ovaj napolju iznosi, ja sam rekao da biram da verujem, kao što ljudi ovde biraju da veruju njemu. Meni je drago da ih gledam kako se blamiraju. Šta je istina, a šta nije ti najbolje znaš, ali biram da verujem tebi. Meni je on jednom pisao na Instagramu za Draganu Mitar, a ne mogu da se setim da sam ga ikad upoznao, a i da jesam sigurno ne bih pričao o Anđeli. Ja sam od svih ljudi ovde tri godine slušao da je on najveći lažov svih vremena. Komentari ljudi su mi tek sumanuti. Pitali su me za tvoj i Gastozov odnos, za stolom nisam hteo da pričam neke stvari, ali ima situacija gde mi se ne sviđa njegovo ponašanje - govorio je Marko Đedović.

- Što? - pitala je Anđela.

- Ja bih j*bao mamu mojima da se oglase na bilo šta ili mojim prijateljima. Ne mislim na tandrala sa kojima se družim sezonski, nego pravi prijatelji kad bi se stvarno oglasili i koemntarisali moja druženja sa nekim, pa j*bao bih im majku u p*čku. To bi značio kraj svih odnosa, pa koga ti komentarišeš? On kako se obratio Pegiju... Rekao sam da mi je Anđela draga, ali rekao sam i njoj da mi se to ne sviđa. Neću da glumim budalu da bi se nekome svidelo. On rekao da roka, pa roknem mami, to bi bio moj komentar da neko komentariše. On koristi grozne stvari kad se svađa. Pričao sam za Lepog Miću i njegovu svađu, to se sve šalta, a poenta je raspad prijateljstva gde je on rekao da je tvoj tata p*der, da j*be tvog dečka i samo ti još brata nije potkačio - pričao je Đedović.

- Ja sam rekao da mi je Gastoz drag, ali ja njega u nekim trenucima ne razumem. Njega su ovi isprovocirali, pa je on rekao Pegiju da roka. On se iskompleksirao jer su ga ovi naskočili. Kad ga uhvate u raskoraku on ne ume da se snađe i brzo da razmisli, pa kaže neku gluposti - nastavio je Đedović.

- Da, a in bi to iz kompleksa ponovo ponovio. Ja znam kad smo mi pričali, ali on to mora - rekla je Anđela.

- Mića neće da stane da bi se on postideo, pa ide još dalje. Milan mi je u intervju rekao da Gastoz želi tebi da veruje za Pavla, a on i tu greši. Kako ja kažem da biram da verujem i verujem i nema šta da tumačim, a on kaže da želi da veruje. To se koristi kao glavni argument - rekao je Marko.

- Ja ne mogu njemu da objasnim da je njegovo izražavanje pod znakom upitnika. On se ne izražava pravilno i to ne mogu da mu objasnim. Njemu je dovoljno jedno dobacivanje i on sve promeni - dodala je Đuričićeva.

- Ja gubim strpljenje da mu objašnjavam kako on treba da se izdražava, ne mogu više - rekla je Anđela.

- Niko neće shvatiti kad on tako izgovori, pa će sad do kraja tako da pričaju, ali to je istina. Ne može u besu to da se kaže. Nije logično da nije bio ljubomoran na Zvezdana posle mesec dana, nego posle nekoliko godina na Gastoza. On posle tri godine nije preboleo? Pa onda je bolestan - dodao je Marko.

- Ja sam se setila kad sam izašla iz "Zadruge 6" dobila sam neke prepiske, on je još tad pisao da je bio u vezi sa mnom i da smo zajedno. Možda je to već i izašlo, to postoji još od prve godine, samo je tad pisao da smo u vezi i da pati za mnom. Najjače je što je mene sramota što moram nešto da pričam, ja sam pričala ovde o najodvratnijim stvarima. Šta ja nisam rekla u "Zadruzi 6", a da nisam sad? Ja sam toliko fina da ja sebe ne prepoznajem. Ja se gušim od ove neprijatnosti. Ne mogu da verujem da mi se lik zakačio za vrat, a sve to trpim jer se iskompleksirao na svog druga. Blam me je. Da li sam u "Zadruzi 6" odmah rekla da je tako i on se složio sa tim, a sad se setio da opali kontru po svemu, pa šta je istina? - govorila je Anđela.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić