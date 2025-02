Ponovo prijatelje stavio ispred nje: Da li će Ena Čolić zameriti Peji ovaj potez? (VIDEO)

Novi razlog za svađu?

Veliki šef takmičarima "Elite" dao je novi zadatak. Oni danas moraju da glasaju za tri najodanje osobe u Beloj kući. Ovonedeljni vođa Ena Čolić dala je reč Stefanu Kariću.

- Moj najodaniji prijatelj je uginuo prošle subote. Prvo mesto Lepi Mića, znamo se godinama, svašta smo prošli. Znamo da se sukobimo, znamo i da se zagrlimo. Iako se on ovde ne grli, ja sam imao par puta tu čast. Mateju ću takođe da stavim na to mesto, mislim da je ovde jedan od mojih prijatelja koji me ovde nikad ne bi odao. Na treće mesto ću da stavim od novih učesnika Božu, on je to za mene od samog početka - rekao je Stefan Karić.

- Prvo mesto je Ena, ona je odana prema ljudima koji to zaslužuju. Ona je odana i prema svom dečku Peji, koliko god to čudno zvučalo. Ona je ovde za mene otkriće, pozitivna i dobra osoba. Druga osoba je Sandra, ona je pokazala u mnogim situacijama da je odana, pa i kad je bila Aleksandra i situacija za Drvo. Ona je to pokazala i u situaciji sa Lukom. Meni je krivo što Branka trpi teroro, ona je za mene odana i tu je za svakoga - govorio je Uroš.

- Ovde nema toliko odanih osoba. Navešću Bakija na prvo mesto, po mom mišljenju je to neko najiskrenije prijateljstvo i on me ovde nikad nije doveo u crveno. Drugo mesto Mateja Matijević, on je to ovde pokazao prema prijateljima. Nisam čuo ni Enu da je odao ovde. Na treće mesto ću da stavim Enu, koliko god da smo se svađali nije iznela toliko stvari koliko je mogla da iznese - pričao je Jovan Pejić Peja.

- Gruja je meni jako odana osoba. Na drugo mesto ću da stavim Stefana, on je čovek u kući koji zna najviše mojih tajni. Mi i hipotetički da se najstrašnije posvađamo znam da bi sačuvao te stvari. Na treće mesto ću da stavim Enu Čolić. Koliko god da mislim da je luda u ovom prostoru uvek ću da budem tu za tebe i znam da ćemo biti prijatelji za ceo život - govorio je Mateja Matijević.

Autor: A. Nikolić