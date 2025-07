Zamišljaju sve i svašta: Taksista iz Beograda razotkrio učesnice, pa Stefana Karića nahvalio za sve pare! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila ljubavni par Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu, ali rijaliti veterana Lepog Miću.

Javio se Goran iz Beograda.

- Mogu reći da bih lakše dobio Trampa nego vas. Prvo da kažem najviše me nervira upadanje u reč, tako da bih molio da komuniciram, a učesnici da me ne prekidaju. Složio bih se 90% sa Mićom. Ja sam taksista iz Beograda, zadnjih 11 godina radim noću, vozio sam mnoge učesnike, a probleme imamo samo sa devojkama i ženama i sa njihovim ponašanjem. One zamišljaju sve i svašta. Ja nisam imao neprijatnosti, ali kolege jesu. Zbog Miljane Kulić neke adrese nismo hteli ni da primamo. Ja sam upoznat i slažem se 90% sa Mićom. Najkulturniji, najvaspitaniji, najfiniji je Karić Stefan, ubedljivo najveći favorit. Sad bih poručio Gastozu, Anđeli i Burazengijama njih nigde nema. Možda su oni najimućniji, ali ljudi koji bi glasali za Stefana kažu da nemaju ni za poruku. Oni imaju najorganizovanije grupe. On je imao najviše glasova i to nije sporno, ali to nije narod. Kad bi jedan telefon bio jedan glas Anđela ne bi bila u prvih 10. Stefan mi je favort zbog ponašanja i kulture - govorio je gledalac.

- Šta mislite o Lepom Mići? - pitala je voditeljka.

- Slažem se sa njim, on može malo lepše da kaže i ne treba toliko da se prima - rekao je Goran.

- Ne primam se, nego neko laže i svakome ću da j*bem mater - nastavio je Mića.

