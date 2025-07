Britak jezik Stefana Karića! Razotkrio Gastozove skrivene namere, pa žestoko urnisao Anđelu: Zbog pobede gazi preko mrtvih! (VIDEO)

Više nikog neće da štedi!

Voditelji radio-emisije Teodora Delić i Danilo Dačo Virijević ugostili su Sofiju Janićijević i Stefana Karića, kako bi komentarisali aktuelna dešavanja u Beloj kući.

- Sofija, šta kažeš na ovo što me je Gastoz izvređao? - pitao je Dačo.

- Napao me je Uroš, pa nisam mogla da pratim radio. Ne znam šta vam je izgovorio i šta ste mu rekli, on misli da ste vi pristrasni i da lično komentarišete, tako sam čula ispred kuće - rekla je Sofija.

- Kariću, šta ti kažeš na to? - pitao je Dačo.

- Mislim da je drugačije shvatio vaš poziv Anđele i Milene Kačavenda, svašta nešto smo imali da čujemo kad je on u pitanju. Pucaju svi po šavovima, za dva dana je kraj i ne mogu da verujem šta ljudi sebi dozvoljavaju. Situacija sa Bebicom, ne mogu da verujem da je tako nešto dozvolio, to je kao da se sapleteš pred cilj. Očigledno on ima razlog zašto sve ovo radi. Imao je ozbiljne turbulencije tokom cele sezone i da se nisu desile stvari kako ih je on zamislio. Svako u svojoj glavi ima planove, koji su mu se verovatno izjalovili i mislim da nema toliko razloga da ovoliko bude poljuljan. Danas smo mogli da protumačimo svačije ponašanje na osnovu onoga po čemu treba da budu pobednici, svako je mogao da izvuče kako je predstavio sebe. Ja sam govorio da će on na kraju da kaže da je namerno bio takav prema Anđeli da bi je doveo do pobede i to je jedino opravdanje da se opere iz cele situacije. Samo tako može da opravda svoje izjave - pričao je Karić.

- Kariću, zašto je Anđela pokrenula sukob sa Sofijom i da li je htela da prikupi Miličinu podršku? - pitao je Dačo.

- Naravno, kao što sve i radi zbog prikupljanja podrške. Ona kao neko ko je uradio sliču stvar kao Sofija ne treba na takav način da komentariše, nego da je razume da je i ona bila zaljubljena u oženjenog i da je posavetuje jer ima iskustva. Naravno da je Sofijina situacija teža jer je Milica bila trudna. Sve radi zbog podrške, kao što je i mene napala. Sad je rekla da smo na početku bili dobri, a kako kad nisi imala lepo mišljenje o meni? Sve je to po šablonu i misli da je to dobro zarad naroda. To ti je kao nitro, trkamo se svi i ona ima nitro, a videćemo da li će proći - rekao je Stefan.

- Rekao si da je ona želala da joj ti budeš momak, da li stojiš pri tome? - dodala je Teodora.

- Vrzmaju mi se mišljenje po glavi zbog čega je to uradila jer svakog dana sve više pokazuje mržnju prema meni. Jedino ako je ljubomorna i nesrećna, pa sam joj ja kriv jer je imala u glavi da sam joj idelan da bude u odnosu sa njom i da je dovedem do pobede. Od samog starta je imala samo u cilju da bude pobednica, gazi preko mrtvih da bi došla do cilja. Ona se sa Mićom viđala, bili su na ručku i mislila je da je Mića loš u narodu, pa ako mu se tako obrati da će da prikupi podršku - nastavio je on.

- Sofija, da ko je koga izdao Kačavenda ili Gastoz? -

- Milena nije njega izdala, spontano se desio sukob na osnovu njenog komentarisanje koje njemu nije odgovaralo. Nisu lepe reče, a ni naivne. Ja sam više na Mileninoj strani i on mi ne izgleda kao neko ko je u stanju da izgovori takve reči i nadam se da će neke stvari da se reše - govorila je Sofija.

- Još jedna potvrda da je Anđela sve radila zarad rijalitija jer kad je navela zbog čega treba da pobedi je navela da nije imala zadršku ni prijateljima da iznese mišljenje, tako da znači da je to imala u glavi ako nas ne provuče da to ne bi mogla za sebe da kaže i narodu predstavi kako je britka na jeziku - dodao je Karić.

