La familija je postala la skalamerija: Ivan priznao Luki da ga žali, pokušao da mu otvori oči! (VIDEO)

Promenio mišljenje o njemu!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Luke Vujovića i Teodore Delić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću.

- Meni je Teodora jedna anemična devojka, neprimetna. Prošle godine sam joj govorio da je preskočila par stepenika u svom odrastanju. Mislim da joj se to vraća i obija o glavu. Njena komunikaciju sa Milicom i njihov odnos sam tek sad saznao. Meni je fascinantno da dva osobe koje su u vezi imaju toliko drugačije poglede. Njen odnos sa Miljanom je drugačiji, plaši se Miljane i ona to jako dobro koristi. Teodora je ove dve godine gubila svoj stav i karakter, sad ga je izgubila i zato se i nalazi u ovoj situaciji. Ja želim da se što pre izvuče iz odnosa sa Bebicom. Gastoz je rekao najveću glupost večeras: "Kako možeš da se ponašaš tako sa osobom koja ti toliko nudi", a ja ne znam šta može da ponudi osim kutlače. Ja nisam ni sa jednom ženom ovde ništa imao, pa ni ne moram da glumim džentlmena. Teodora je isprazna osoba, ima bitniju ulogu ovde jer je u odnosu sa bivšim dečkom Miljane Kulić - govorio je Ivan, pa nastavio o Luki:

- Meni je Luke žao, umem da budem kvaran, pa da se sladim. Gledam ga, tresu mu se ruke i nije mu prijatno ovo da sluša. Njemu nije svejdno što mu se ovo dešava. Ovaj donji deo je u najvećem broju ove sezone, ti si njihova koleteralna šteta. Ljudi koji su te pre samo mesec dana hvalili, bacakali se i vrištali za tobom, a pre svega jer mene ne vole jer sam previše iskren prema svima vama - rekao je on.

- Možda te i vole, jedna se smuvala sa tobom - dodao je Đedović.

- Ne, ona je pokazala svoju veličinu. Žao mi te je jer si u ovoj situaciju, a to jeste posledica onoga o čemu smo pričali pre našeg konflikta, a to je kad si me pitao kako se ponašaš. Doživeo si da te bliski prijatelji ogovaraju po ćoškovima, a ja to čujem svaki dan. Izgubljen si otkako si se vratio. Najzanimljivije mi je ono što se tiče Aleksandra, kad si ušao u konflikt sa Kačavendom, mislim da sam njoj više verovao, ali vidim u tvom ponašanju da imaš dobru nameru prema većini. Mislim da si dovoljno pametan da shvatiš ko su ti prijatelji, "La familija" vam je postala la skalamerija. Od konfliktu smo u korektnim odnosima. Ja zbog sukoba sa Lukom ostavljam Teodoru - nastavio je Marinković.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić