Đedović ti je idol: Mimas žestoko isprozivala Luku, otkrila šok razlog zbog kojeg joj je pao u očima! (VIDEO)

Burna noć u najgledanijem rijalitiju u regionu!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Luke Vujovića i Teodore Delić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Milošu Raduloviću Soniju.

- Luka je okej, mislim da je mutan i sumnjiv si mi kao šest dinara u papiru. Ti si mene nominovao u Odabranima. Ja ne znam otkad smo mi tako loši. Neću da pričam o tebi jer nisi imao hrabrosti da mi to kažeš u lice - govorio je Soni.

- Tad si bio u sukobu sa Milenom - dodao je on.

- Ti si koristoljubiv, to si pokazao. O Teodori nemam mišljenje, Bebicu vređam najodvratnije. Ti nisi zanimljiva, ne postojiš, a ovde si drugu sezonu. Ovo je tvoj maksimum, šaljem tebe - poručio je on.

Sledeća je nominovala Milana Mimas Šarac.

- Luki je idol Marko Đedović, pokušava da bude kao on. Ti želiš da komentarišeš, a niko te ništa ni ne pita. Đedović ti je uzor, a ne možeš nikad da budeš kao on. Kad je bilo glasanje glasala sam da se vratiš, a kad si se vratio pokazao si sve najgore. Ti si pokazao da si sebičan, pokazao si da si s*ksualni manijak i mene si pitao da se tuširamo zajedno. Ja nisam želela tad da te vređam jer Nikola tad nije bio dobro, pa sam prećutala. Ovo što je Ivanija iznela potvrđuje da si manijak. Ja sam njega gotivila, ali mi se zgadio. Što se tiče Teodore ako prelaziš preko izgovorenih stvari daješ nama za pravo da mislimo da je to istina, pa tako smatram da ćeš i Nenadu da pređeš preko stvari koje je rekao za tvoju majku. Nemamo loš odnos, ništa loše mi nisi uradila. Ja kad uđem u sukob sa Nenadom trudim se da tebe ne spominjem jer nisi loša prema meni. Teodora, sačuvaću tebe - govorila je Mimas.

Posle nje nominovala je Dragana Stojančević.

- Luka me je prihvatio kad sam došla i družiću se sa njim sve dok mi to prija. Sve najlepše imam da kažem o njemu. Sa Teodorom se ne družim, vidim da joj raskid prija. Naravno da ostavljam Luku - rekla je ona.

- Teodora, ti i ja imamo sukob od drugog dana otkako sam ušao i ne možemo da se gledamo jer sam ja dobar sa Miljanom. Generalno si drska, bezobrazna i imaš nak*rčen stav koji ja ne volim nikako, taj k*rvinjski stav. Bolje balansiramo u zadnje vreme. Što se Luke tiče on je okej lik, isto malo isk*rčen. Nemamo neki odnos, dobri smo u prolazu kad mi treba cigareta. Ostaviću Teodoru - govorio je Andrej Savković.

- Luku sam zgotivio na prvu, bio mi je draga osoba i prikazao se kao dobar momak. Glasao sam da se vrati, ne mogu da kažem da se kajem, ali bilo bi mi draže da mi nije pokvario tu sliku. Da li je njega neko savetovao loše ili on sam sebe, pa je otupeo i igra rijaliti ja ne znam, ali mi se to ne sviđa. Odnos sa Sandrom je pre bio simpatičan i imali su moju podršku, kad se vratio promenio je odnos prema Sandri i nastavlja neki flert sa Draganom, povezuju ga sa Teodorom. Mima ima pravo ovo da ti kaže, znam kako bi ti reagovao da sam ja tako rekao Sandri. Naša komunikacija je površna jer svako ko uvredi mene ili moju devojku ne može sa mnom da ima blizak odnos. Teodora, neću da komentarišem tvoju vezu sa Bebicom. Trenutno me on ne dira, a dok me ne dira neće dobiti moju negativnu reakciju. Prema meni si ispravna, nemam zamerku za tebe i za naš odnos. Darežljiva si, imaš ispade kad si nervozna... Slušaj samo svoje srce. Šaljem Luku - pričao je Nikola Grujić Gruja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić