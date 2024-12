Spustila ručnu: Puklo prijateljstvo Slađe i Teodore, Poršelina joj otkrila koliko ima grozno mišljenje o njoj! (VIDEO)

Burna noć u Beloj kući!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Luke Vujovića i Teodore Delić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Slađi Lazić Poršelini.

- Luka je dobar dečko i kvalitetan. Imali smo jednu malu svađu, na koju sam zaboravila. Smaraš kad mnogo pričaš, ali smatram da si dobar rijaliti igrač i mnoge si ovde pokosio. Ne sviđa mi se kad uvrediš žene. Ja kad sam imala problem jer sam mislila da ideš sa devojke na devojku objasnio si mi da je Sandra problem. Teodora i ja od sjaja do očaja. Smatram da Teodora mene ne podnosi, ne sviđa mi se jer je neiskrena prema meni. Ne sviđa mi se što manipulišeš ljudima i kad si sa Bebicom nas ne vidiš. Kad te on šutne kao krpu ili on tebe ti se družiš sa svima i koristiš ljude. Ne dopada mi se jer ti se uvek sviđa drugi dečko, kao i sada. Ja sam mislila da je to Gastoz i sad mu se javno izvinjavam jer sam ga uplela. Bebica će tebe da oženi, a ti si ona od žena koja ima partnera, a sa strane radi svašta. Tebe šaljem - rekla je ona.

Sledeći je novinovao Danilo Dačo Virijević.

- Ja sam od početka dobar sa Teodorm i Bebicom, dok mi juče nije rekla da me ne smatra prijateljem. Mislim da je Teodora dobra osoba i da neće da oda tajnu. Teodora i Bebica nisu jedno za drugo ili ovaj prostor nije za njih. Ja sam juče pričao sa njom, stavila je na vagu šta je uradio Bebica, a šta ona i ja mislim da su oni jednaki u lošim stvarima. Hoću da kažem da si dobar čovek. Afera "crni luk" drago mi je da ne znaju o čemu se radi, a ja sam Bebici objasni o čemu je reč. Što se tiče Luke mislio sam da je prevarant. Zbližio se odmah sa jakim ljudima, ušao je u Kačavendin klan i to mi je dalo do znanja da je igrač. Kad je ušao ponovo bio je dobar prema meni. Većina naših svađa je bilo oko Sofije i stvari koje su se ovde dešavale. Ja sam čuo da Luka ima velike simpatije prema Sandri, a to nije pokazao. Nominujem Luku - govorio je Dačo.

Nakon njega nominovao je Raško Mladenović.

- Meni je Luka drag mislim da si lojalan, a nekad se zavozaš i ne znaš uvek da povučeš ručnu. Previše se daješ u nekim međuljudskim odnosima. Mislim sve najbolje o tebi. Rekao sam ti da ti nije trebalo to sa Miljanom. Jelenu i Teodoru si samo provukao jer si bio u sukobu sa Ivanom i Bebicom, a ne kao individue. Želim da iz ovih nominacije izvučeš neke lekcije. Što se tiče Teodore nemamo nikakav odnos, zato me verovatno smatra arogantnim. Uvek sam te provlačio u negativnim anketama kad si rekla da ne osećaš emocije prema Bebici. Ti kao da imaš šteker za emocije u sebi. Za Milicu kad si ovde sudelovala u spavanju Sofije i Terze mi je bilo ogavno. Pošto se Bebica profilisao kao vozač kamiona ti mi deluješ kao šlep prikolica koja bez njega ne može da se natovari. Trenutno si se otkačila, on te šutira trenutno kao rezervnu gumu, a mislim da će vremenom da te nakači na kuku. Nominujem Teodoru - pričao je Raško.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić