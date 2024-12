Mene i moju porodicu nije smela da dira: Terzin brat u ''Rijaliti rešetanju'' progovorio o sukobu sa Milicom, evo da li može doći do pomirenja! (VIDEO)

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje sa Jocom Novinarom'' u sklopu ''Premijere Vikend specijala'', gost je bio rođeni brat Borislava Terzića Terza, Miloš Terzić.

Terzin brat progovorio je o trudnoći Milice Veličković, ali i njihovim burnim sukobima koji traju već mesecima nakon što je Borislav Terzić Terza prevario trudnu Milicu. Miloš je istakao i da bi voleo da sa Milicom obnovi kontakt, ali da ne zna koliko je to moguće posle svega.

- Miloše, kako ti se čini Miličino učešće u Eliti? - upitao je Joca.

- Nije mi se svideo njen boravak tamo, trebala je da povede više računa o problemima sa Terzom i porazgovara sa njim. Nije ona ušla zbog Sofije, nego zbog sebe, zbog svog deteta. Za mene je to promašaj, sebe je više ocrnila nego što treba. Ja sam joj rekao da ne radi te stvari i da vodi računa - rekao je Miloš.

- Šta je tebi najviše zasmetalo u njenom obraćanju Terzi i Sofiji? - upitao je Joca.

- Ona je ušla sa dve priče, za Sofiju i njega da naziva monstrumom. Nijednog trenutka nije pokušala da spusti loptu i reši neke stvari s njim sa strane. Ona priča da je pokušala, a to nije tačno. Nije mu ni dozvoljava da joj priđe, kad pokuša da je dodirne, ona ga oduva. Videćemo šta će se desiti, ja se nadam da će biti sve u najboljem redu što se tiče deteta, o vezi ni ne razmišljam, ali bar zbog deteta da budu u dobrim odnosima - rekao je Miloš.

- Kako komentarišeš kletve na račun tvoje porodice i tebe? - upitao je Joca.

- I to je jedan od razloga što se oblatila kako je ušla unutra, te njene psovke i taj njen rečnik ne priliči jednoj devojci. Da, moju decu je uvredila. Ona može jednom da pogreši, ali ne može tri puta istu rečenicu da izgovori i kao pogrešila je. Kaže: ''Nisam videla nigde snimak'', evo mogu ja da joj pošaljem pošto ima. Moja deca nisu deo projekta, moja deca su je stvarno volela i dan danas kad je vide na televizoru kažu: ''Milica, evo je Milica''. To joj stvarno nije trebalo, pogotovo što nosi dete u stomaku. Savetovao sam je, ali sa njom ne može na kraj da se izađe. Ako joj treba neka pomoć, ja sam tu, ali vidim da ona to ne želi. Dete kad bude sutra došlo kod nas, ja ću mu sve pružiti sve što budem mogao - rekao je Miloš.

- Dosta je teških reči palo između vas, da li je moguće napraviti neki balans? - upitao je Joca.

- Može, ali bojim se njene reakcije kako će reagovati ukoliko joj pošaljem prvi poruku. Bojim se njene reakcije jer ću doći i pitati sebe: ''Šta će mi ovo?''. Može sve samo ako je normalna, ali da ne udara na moju porodicu, tvrdi da je zbog nas NN. Ja imam srećan brak i decu i mi svi funckionišemo savršeno, ona to zna. Ne znam odakle joj uopšte potreba da smo mi krivi za njegove postupke. Ona ako ima problem sa Terzom, ima ga sa njim, a ne sa mnom i našom familijom - rekao je Miloš.

Autor: N.P.