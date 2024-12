Posle ovih reči im neće biti dobro!

Nakon odgledanog priloga povratka Miljane Kulić u "Elitu 8" i njenog odnosa sa Ivanom Marinkovićem to veče, koji možete pogledati OVDE, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Miljanom.

- Raskinuli su Teodora i Bebica, čujemo kakvu priču priča ona, kakva on, ti si zaključila da će se Teodori desiti isti scenario kao tebi - pitao je voditelj.

- Da, ne voli nikoga, voli samo sebe. Prikrivaju se, ko je bio sa njom, on je svestan toga kakvog je ona morala, naslućuje da je i Gastoz bio sa njom. Zaključila sam iz Gastozove priče da je on džentlmen, jedan kroz jedan je da su i Munja i Terza opštili sa njom, ali se vidi po priči. Nisam mogla sinoć da ispričam da je i ona razočaranje za mene, Teodora, da, iz razloga što je ovo Milici uradila šta je uradila, bila joj je drugarica, a ovamo je spajala Terzu i Sofiju. Mislim da je za to i Bebica znao, ali da bi se dodvorio narodu, počeo je da komentariše brutalno. Ona je shvatila da su Terza i Teodora bili napolju zajedno, a postoji osnovana sumnja da će Bebica i Milica biti zajedno, kao i Teodora i Terza. On je psihopata, a i zarad rijaliti, moguće je sve što se njega tiče - rekla je Miljana.

- Kakav je vaš odnos, vidim da ste pričali - pitao je Tanasijević.

- Ja ga samo ispitujem, da prizna da me je tipovao, biće mi lakše. Više mi ništa ne znači u životu, smatram ga kao Daču - rekla je Miljana.

- Pukla je tikva između Ene i Peje, želim da mi prokomentarišeš taj odnos - pitaoje Darko.

- Pokazao emocije, a neće da bude sa njom...Da Ene nije bilo, ne bi znali ljudi da postojiš osim da si mamin i tatin sin. I sada, odjednom, komentarišeš Aneli, a pritom komentarišeš kako vam je veza dosadna, kako ste kao baba i deda, a onda komentarišeš Anelin fizički izgled znajući da će da izađe klip, onda joj pored toga dodeljuješ šesto mesto što se tiče fizionomije tela, kodeksi veliki. Ako neko ovde ima kodekse, to je onda Stefan Karić. Izađe klip, on je isponižava i kaže da je za devojku za koju zna da ode na posao, da bi došao komšija da je je*e. Proračunat, hladan, ništa ga ne zanima osim rijalitija. Iskreno da ti kažem, što se tiče Peje, smatram da se on poigrava, a ne ona, ogrešila sam se o nju. Fićfirić, ispao je obična pi*ketina, ona je samostalna žena, zrači lepotom i harizmom, šta će joj Peja prikolica, da vuče derište za sobom - rekla je Miljana, a onda se osvrnula na Luku Vujovića i raspad "La Familie":

- Devojka napolju, Karić je poznaje, raskinuo s njom zbog Sandre, onda našao drugu usput, ništa mi nije jasno. Ljigav, mutan, isti Nikola Lakić, broj dva. Ena je u pravu, realna i objektivna. I Kačavenda ide u ekstreme, katastrofa i kada priča ozbiljne stvari zato što ku*ac ne vadi iz usta.

- Šta ti vidiš u odnosu Ivana i Aleks Nikolić - pitao je Darko.

- Gade mi se, odvratni su mi, šta mogu da vidim tu?! Šta mogu da vidim osim rijaliti priče, teranje inata Jeleni, ona je neuračunljiva žena (Aleks), vidi da je emotivno skrhkana i onda on takve uvuče u sve to. Odnos Aleks i Ivana zavisi od odnosa Uroša i Jelene - rekla je Miljana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić