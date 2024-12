Bez dlake ne jeziku!

Naredni prilog koji su gledaoci imali priliku da vide jeste turbulencije i raskid Ene Čolić i Jovana Pejića Peje, koji možete pogledati OVDE, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Markom Đedovićem.

- Bio si organizator ovogodišnjeg fotkanja, šta ti je privuklo pažnju - pitao je voditelj.

- Terza je sa velikom mučninom i teskobom pristupio zadatku, ma jedi go*vna. Jedva je dočekao. Istiskali se, smejali se i kada su se odvojili krenuo mu Tetovitis. Ja sam namerno krenuo: "hajde ovu pozu, hajde onu", mislivši da će mi reći da mu se skinem s grbače, međutim, Sofija jednu haljinu, drugu haljinu, ostala je samo Dugalićka, možda kod nje prođe. Veći mi je problem malograđanštija kroz kuću i glupavi neki ljudi. Oni stvarno misle da će se Milici popraviti utisak sada kada je on sam - rekao je Đedović.

- Čime se Terza vodi kada je u pitanju poštovanje tog ultimatuma - pitao je Darko.

- Pranje od naroda, usr*o se Milicinom pričom da se ljudi kvalifikuju ovde komentarisanjem ove situacije i tako dalje. Munja kaže da nije ovde kao što je napolju, napolju su njih dvojica omiljena lika, možda jadan stvarno misli da je omiljen lik. Je l' ste vi videli kako on izviruje sa stolice da vidi gde je Sofija? Čovek ne zaplaka malo pre, zar nije bliži datum porođaja sada nego pre četiri nedelje?! Ovo je atak na mozak, jako mi je zanimljivo, a ponekad se pokajem što sam ušao jer ne mogu da se nosim sa ovom količinom ljudske gluposti. Šta da popravi utisak?! Čovek se je*ao na dva metara od nje i ona je to gledala. Mislim da Milica neće uskratiti dete za očinsku figuru, mislim da Milica nije monstrum. Nema dete pet godina, dete još nije rođeno! Stani, polako, osećaj, dete, treba li otac, ne treba li otac. Nikakvi ljudi u kući, malograđani neopevani, seljaci mislim na karatkernu osobinu. Tako da, meni su ljudi gori od svih ovih dešavanja - rekao je Đedović.

- Da li je način na koji se Terza fotkao sa Sofijom, zapravo potvrda Sofijine pričale - pitao je Darko.

- Apsolutno, ali ne samo te priče nego i onoga što vidimo. Kašalj i ljubav ne možeš da sakriješ! On voli Sofiju. Sofija ispred mene stoji, obukla onu haljinicu na novinarima, on seo tamo kod Uroša i gleda, tačno gleda u nju. Sofija je apsolutno u pravu, Milica je namerno njima to rekla...Ja imam takav utisak, kao da je Sofija ostavila trudnu Milicu. Cela kuća podržava Terzu, a kao oni su na Milicinoj strani. Strane su Terza i Milica, a ne Sofija - rekao je Đedović.

- Tvoja analiza pucanja tzv. "La Familie" - pitao je Darko.

- Te priče uvlačenja ljudi od spolja, uvukao je sve Luka u ovu kuću davajući sebi na značaju kako ih zna. Nasankao je te ljude kada je Milena ustala i osula paljbu. Peju su naplašili od mene, danas sam ga zagrlio. Čoveka su naplašili, imaju nešto protiv Ene, kao što imaju protiv Aneli i protiv Sofije...Sedneš sa prijateljicom i njenim dečkom i pitaš ga: "Kojih su ti pet najboljih riba ovde?", pa je l' to normalno?! To su fejk prijateljstva i laži, izmislili su celu tu priču da se ovde štite...Kada sam rekao da meni u priči ljubavnoj Ena nije folirant, Peja jeste, jer krije svoje emocije, je l' sada to jasnije?! Mnogo mi ga je žao, isplaka se jadan. Ima unutrašnje borbe jer su ga degenerici napunili teorijama zavere, dečko se zaljubio - rekao je Marko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić