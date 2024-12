Bez dlake na jeziku!

Nakon što su gledaoci imali priliku da vide žestok sukob Milene Kačavende i Luke Vujovića, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Đoletom Kraljem.

- Daj neki udarni trač da čujem - rekao je Darko.

- Ako ćeš u vezi Ene i Peje, ništa, Ena baca oko na druge muškarce, da, da, baca oko. Ja imam utisak da se njoj sviđa Andrej. Vidim da je zanima, ali ne sme još, mora da potvrdi priču sa ovim malim...Baca i on strelice, beži od ove male kao đavo od krsta i baš se to dešava kada su ovi raskinuli - rekao je Đole.

- Kakav je tvoj odnos sa Aneli - pitao je Darko.

- Trenutno loš, s obzirom šta se sve izdešavalo između nas, koliko me je koristila za to gledanje u šolju, ona je preterivala u tome i ta negativna energija njena svake srede kada se napije, meni to ne prija - rekao je Kralj.

- Kako komentarišeš odnos Sofije i Terze i njihovo današnje poziranje - pitao je Darko.

- Sofija je uživala u tome, Terza itekako. Terza čeka da vidi šta će se desiti sa Milicom, čeka kada se Milica porodi da priđe Sofiji, mada će se to desiti do sledećeg utorka. Sve vreme je bacao poglede ka njoj kada su bila "Pitanja novinara" - rekao je Đole.

- Šta kaže Slađa, ima li to neku predispoziciju sa Munjom da ima to trajanje ili je to mlaka voda - pitao je Darko.

- Oni su meni top. Drugarski je sve, pa se onda žvale. Imali su pad sistema, bila je sk*njana, ali je onda on doneo energetsko piće. Bori se on za nju, ništa ne očekuje od nje, ali se nada u podsvesti da će pasti na njegov šarm. Želi on da ozvaniči vezu, ali se ona boji, doživela je emotivni šok što se tiče Naje, on joj je zadao baš veliki bol, bila je jako tužna i razočarana. To je palo prijateljstvo što se tiče nje i Aneli. Još nije zaboravila Naju, bude joj pune oči suza kada se pomene, ali ona to nikada neće priznati - rekao je Kralj.

- Šta petlja Teodora Delić - pitao je Darko.

- Ona je kao puštena sa lanca, ona da nije Bebica tu, ona bi prejahala pola "Elite". Pokvarena je i zla, voli da zavodi, baca poglede prema Kariću, prema Gastozu i prema Terzi itekako, nego zna da je Terza zaluđen Sofijom. Video sam i neke poglede prema Marku, kada šeta onako manekenski, čak sumnjam i da joj se on sviđa. Opasna je! Šta je radila ona?! Kako se prevrtala po krevetima tuđih očeva, Majinog oca, crnačkih kreveta i krevetima starijih ljudi - rekao je Đole.

- Šta se dešava sa Ivanom i Aleksandrom, kako ti njih dvoje deluju, smatraš li da se neko igra ili da se zaista dopadaju jedno drugom - pitao je Darko.

- Ivan se sveti Jeleni jer je ušla u vezu sa Urošem, guraće to do kraja, Aleks je dobra riba, zavodljiva je i hrabra je dosta - rekao je Đole.

Autor: Nikola Žugić