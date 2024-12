Pandorina kutija se otvorila!

Prvi gost kod voditelja Darka Tanasijevića bio je Nenad Marinković Gastoz koji je progovorio o svojoj vezi sa Anđelom Đuričić, za koju mnogi ukućani tvrde da je fejk, a Gastoza to ne zanima. On je takođe istakao da im u ljubavi cvetaju ruže, a do kad će to potrajati, ostaje nam da saznamo.

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića bila je Anđela Đuričić koja je svoju ljubav sa Nenadom Marinkovićem Gastozom vinula u nebesa i potvrdila da im je veza na stabilnim nogama.

Aleksandra Nikolić posvađala se sa Sandrom Obradović zato što je Aleks njoj zamerila druženje sa ljudima koji nju pljuju i sa kojima ima sukob, što ona nije prihvatila.

Sofija Janićijević porazgovarala je sa Darkom Tanasijevićem o njenoj vezi sa Borislavom Terzićem Terzom i otkrila da je sigurna da još uvek ima emocije prema njoj jer to vidi u njegovom pogledu, a potom je istakla da je Terza za nju Porše i trolejbus i minibus.

Borislav Terzić Terza u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem otkrio je da ne gleda Sofiju Janićijević i da je ne gleda zato što ga više ne zanima, a potom je priznao da mu ponovo po telu od stresa izlazi alergija, zvana ''Tetovitis''.

Miljana Kulić pridružila se Nenadu Macanoviću Bebici, na njegovom krevetu. U jednom momentu Miljana je na sve načine pokušala da preusmeri njihov razgovor na Zolu, ali Bebica je to provalio i nije se dao.

Aneli Ahmić sledeća je razgovorala sa Darkom Tanasijevićem, te je tom prilikom oplela po Eni Čolić za koju tvrdi da je ljubomorna na nju i da ima komples, dok je sa druge strane izvređala Milenu Kačavendu i nazvala je babuskarom.

Miljana Kulić naredna je stigla na razgovor sa Darkom, te je tom prilikom obrisala patos sa Jovanom Pejićem Pejom zbog ponašanja prema Eni Čolić. Ona je žestoko osolila po Peji jer je kako kaže izdao Enu na svaki mogući način.

Nenad Macanović Bebica progovorio o svom odnosu sa Teodorom Delić za koji tvrdi da je rikošet od prošle godine zbog svih problemima koje imaju, a potom se osvrnuo i na bivšu za koju tvrdi da je najbolje da ostanu u ovakvom odnosu.

Ivan Marinković progovorio je o svom raskidu sa Aleksandrom, a ono što je svima zapalo za oko jeste to da se na isti dan desio raskid Uroša Rajačića i Jelene Ilić i Ivana Marinkovića sa Aleksndrom.

Sandra Obradović i Luka Vujović odlučili su da se zabave i svoje slobodno vreme iskoriste kako bi igrali "crvene rukavice". Luka je svo vreme pokušavao da Sandri objasni pravila, a ona je nastavila da se buni i ljuti. U jednom momentu ga je optužila kako je udara jako.

Uroš Rajačić i Jelena Ilić stigli su zajedno u ''Šiša Bar'' kako bi sa Darkom Tanasijevićem progovorili o svojim problemima, a njih dvoje su istakli da im je najveći problem upravo što se uopšte ne kapiraju.

Nova rasprava Ivana Marinkovića i Aleksandre Nikolić počela je posle njegovog razgovora u "Šiša baru". Ivan je odlučio da Aleksandri oduzme sve prava koja je imala do sad, s obzirom da više nisu zajedno.

Marko Đedović bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, te je tom prilikom opleo po ukućanima. On je osudio učesnike ''Elite 8'' zato što brane Terzu, a potom osudio njegove postupke.

Ljubavna drama Ivana Marinkovića i Aleksandre Nikolić ušla je u drugi krug, ovog puta Aleksandra je pokušala da prebaci svoje noge preko njega, a on joj to prekorio.

Aleksandra i Ivan Marinković su nakon mataronslih razgovora, pokušavanja da prebrode svoje probleme, odlučili da se samo prepuste strastima.

Aleksandra Nikolić naredna je porazgovarala sa Darkom Tanasijevićem, te je tako progovorila o svojim problemima sa Ivanom Marinkovićem, a potom i otkjrila da se osećala manje vrednom zato što je bila ljubavnica.

Stefan Karić naredni je porazgovarao sa Darkom Tanasijevićem, te je tom prilikom opleo po Eni Čolić za koju tvrdi da previše ćoškari i priča o Luki Vujoviću da bi očekivala pozdrav u čestitki od njegove majke, a potom je osudio i Borislava Terzića Terzu.

Luka Vujović konačno je progovorio o sukobu sa Enom Čolić i o ''La Familiji'', te je priznao da je doneo odluku da se povuče iz druženja sa Enom.

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je Đoleta Kralja u Šiša Baru koji je otkrio da se Teodori Delić sviđa Marko Stefanović, dok se Eni Čolić sviđa Andrej Savković.

Nenad Macanović Bebica došao je do Teodore Delić, te joj je tom prilikom pomogao da se vrati u spavaću sobu, iako je čvrstog stava da se neće pomiriti s njom.

Luka Vujović na Mićinoj Igri istine otkrio je da je odlučio da prekine druženje sa Enom Čolić zato što ga naziva blamom i da ga je upravo iz tog razloga razočrala.

Ena Čolić otkrila je da je završila prijateljstvo sa Lukom zato što je počeo da tera rijaliti od kad se vratio u ''Elitu'', kako sa drugima, tako i sa njom. Pogotovo ga je osudila zbog nominacije Sofije Janićijević kojoj je sasuo gorku istinu u lice.

Nakon uspešno odgirane "Igre istine" Lepog Miće, Veliki sef je za ukućane poslao bogatu nagradu. Kao i u mnogim situacijama, učesnici su ponovo pokazali da nemaju razumevanja jedni za druge.

Autor: N.P.