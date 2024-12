Biću tvoja animirka: Miljana ponovo potkačila Sofiju, Terza ovim potezom dao svima do znanja da je i dalje voli! (VIDEO)

I dalje voli Sofiju?!

Borislav Terzić Terza dao je Miljani Kulić srednji budžet koja je ubrzo potkačila Sofiju zbog animir dame, a Terza je na to dao negativan odgovor što je svima dalo do znanja da i dalje voli Sofiju.

- Mateja, brat moj, naš odnos je za pet hiljada. Obožavam te, najviše te volim utorkom. Čestitka je sve rekla- rekao je Terza.

- Miksi srednji budžet, ti i ja nismo ni za mali ni za veliki budžet. Ove godine si sjajna, od kad si se vratila pogotovo. Sutra te vodim u izlazak - rekao je Terza.

- Biću tvoja animirka sutra - rekla je Miljana.

- Ne, ne - rekao je Terza.

- Ako ostaneš ovakav do kraja rijalitija, bićeš životni pobednik. Ja te sada ne podržavam, ja sam vas od početka gazila. Ja ne sakupljam poene, da me to zanima ne bih radila mnoge stvari. TI i Sofija ste mi horor, ali ste top za rijaliti. Mislim da taj tetovitis jer ti razum kaže da trebaš da sačekaš Miličin poređaj, a ti si već uslove prekršio. Piješ, gledaš Sofiju, ja sam to sinoć videla - rekla je Miljana.

- Vreme je pred nama, pokazaću vam - rekao je Terza.

- Aneli mali budžet, naš odnos od očaja i sjaja. Nekako mi bude žao kad troje ljudi krene na tebe, a nekad ne mogu očima da te gledam. Smatram da si ovo dobro prostudirala i da sve ide na tvoju vodenicu - rekao je Terza.

- Ja tebe uvek komentarišem po postupcima - rekla je Aneli.

- Drago mi je što me podržavaš u ovome i da smatraš da to tako treba da bude - rekao je Terza.

Autor: N.P.