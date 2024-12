Njegovo volim te je bilo samo za televiziju: Ena duboko povređena Pejinim postupcima, priznala da ne veruje u njegovu ljubav! (VIDEO)

Kaje se zbog njihovog odnosa!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Ena Čolić dobila je reč.

- Ena, šta se dešava sa Pejom sad - pitao je Milan.

- Ovo je loš izbor, da je dobar, bio bi tu do kraja. Očigledno da za šta god da se uhvatim, treba da pustim u startu, jer ne ide. Ovo je znak od Boga da ovo nije za mene, ništa mi dobro nije donelo. To i pored toga sva njegova poniženja - rekla je Ena.

- Je l' ti njemu veruješ da te voli - pitao je Milošević.

- Ne, ne verujem mu ništa. Posle svega onog sa komšijom sam mu rekla da mi samo kaže izvini i nećemo to više provlačiti. Da me voli, rekao bi to. Ono njegovo volim te je bilo samo za televiziju. Prešla sam mu preko četiri dana raskida - rekla je Čolićeva.

- Kažeš da je Peja prvi muškarac kog je tvoj sin video, kako ga onda tako lako puštaš - upitao je Milan.

- Šta da radim? Ne puštam ga lako, nego to su moji sitni inati. Teško mi je, napravila sam ozbiljan kiks - kazala je Ena.

- Je l' ti voliš Peju - pitao je voditelj.

- Zar je to bitno sad - odbrusila je Ena.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković