Bez dlake na jeziku!

Učesnici igraju igricu ''Među nama''. Voditelj Darko Tanasijević je otkrio učesnicima da će izvačiti papiriće, te će odgovarati na pitanja, koja imaju za svhehu da približe njih kao ličnost njihovim cimerima i gledaocima. Naredni na redu bio je Borislav Terzić Terza.

- Kome se nikada nećeš izviniti za nešto? - glasilo je pitanje.

- Ne mislim da ikom treba da se izvinim svakao. Međutim, neka bude Anđela osoba kojoj se nikad neću izviniti - kazao je Terza.

- Šta bi kod sebe promenila? - glasilo je pitanje.

- Sigurnija, ozbiljnija, da me ne privlače trivijalnosti, već ozbiljne stvari. Mislim da sam površna i detinjasta. Bila bih bolja ćerka, devojka i majka. Moja estetika mi je važna, volela bih da uporno treniram i da ne odustajem od treniga posle par meseci - kazala je Ena.

-Šta te najviše uvredi? - glasilo je pitanje.

- Kada mi spominje neko decu i porodicu - odgovorila je Milena.

- Da li si imao zabranjenu ljubav? - glasilo je pitanje.

- Jesam, ali to nisu bili oženjeni doktori, već jedan slobodan doktor, van smene, u moja četiri zida. Ja sam bio s jednim zauzetim, galantnijim čovekom. On me je lagao, kupovao me je cvećem. Kajem se jer me je ta osoba izigrala, zato sam protiv preljube - odgovorio je Stanić.

