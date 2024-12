Idi prodaj čarape, buvljačka faco: Ena brutalnim uvredama skrnavi lik i delo Aneli Ahmić, ljubomora je ubija zbog Peje?! (VIDEO)

Čak je i Karić stao uz Aneli!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Da li si svesna Aneli da te Ena ne podnosi i da bi bila najsrećnija da te niko ne hvali? - glasilo je pitanje.

- Naravno da sam svesna, po svakom ćošku govori to za moju facu kao. Čak je i Peji smešan, kad ti je neko nebitan i ružan, ti ne obraćaš pažnju na tu osobu - rekla je Aneli.

- Jutros je tvrdila da si ti or*ijala sa sestrom - rekao je Milan.

- Tako je, ona to tvrdi. Priča da nije gledala rijaliti, a kao zna - rekla je Aneli.

- Ne mogu da je podnesem, niko ne spava od nje. Stojim iza toga da ima glavu kao oslić, niko je ne bi kupio i jeo da se kupuje sa glavom. Nisam imala pojma ko je ova dok mi nisu poslali da se smuvala sa Matejom. Nisam jedan lep komentar videla za nju napolju. Ne podnosim ovakve žene. Ti si jedna primitivna dr*ljetina. Da ne ulaziš u konflikte, ne bi bila bitna. Ne znam kom dečku je ona najbolja riba - rekla je Ena.

- Pa tvom dečku, on je rekao da je ona najzgodnija - rekao je Milan.

- Njoj se nikad niko nije nabacivao i komentarisao je na pozitivan način - rekla je Ena.

- Ti si toliko iskompleksirana, krive su ti noge. Debela si i zato se umiri - rekla je Aneli.

- Izgledaš mi kao da istovariš torbu kad sedneš na wc šolju - rekla je Ena.

- Mateja da li je ona toliko ružna kao što priča Ena? - upitao je Milan.

- Ja se ovde ne mogu složiti sa Enom na način na koji ona pristupa. Nezahvalno mi je da kažem, ali prirodno je da Ena ima neku sujetu zbog toga što je Peja izjavio - rekao je Mateja.

- Ima buvljačku facu - rekla je Ena.

- Jednostavno kad se vratimo od početka animozitet prema Aneli, ja sam tu krivac s neke strane što sam rekao da je Aneli najzgodnija u kući, više neću da se oglašavam povodom toga. Ja sam rekao Eni da ne treba da se miri sa Aneli i to je to - rekao je Peja.

- Ona je ona riba koju bi svako iz*ebao, ali da je iznabada dok je je*e - rekla je Ena.

- Mi smo bili najgori koji smo komentarisali njihovo zbližavanje, kao ona Eni ništa nije uradila. To je Ena tvrdila, a mi smo ispadale najgore. Njihovo zbližavanje je bilo zbog Mateje, one se do tada nisu mirisale. Nije samo Peja ovde problem već i Mateja - rekao je Karić.

- Ja moram biti Mateji bitnija jer smo mi prijatelji - rekla je Ena.

- Pa videli smo tvog prijatelja - rekao je Karić.

- Ovo je takav gad od žene, ja ne mogu da verujem. Ja sam rekao Aneli da ne daje ovakvoj spodobi, bilo kakav značaj - rekao je Ivan.

- Idi prodaj čarape, buvljačka faco, ribo ofarbaj se i idi sredi usta, pogledaj kakva su. Trebaš da tužiš estetičara što ti je napravio propast od face - rekla je Ena, Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.