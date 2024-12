Na ivici nervnog sloma: Gastoz progovorio o flertu sa Sofijom, Anđela proključala od besa! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Tvoj prvi izbor je bila Sofija da li su se vratili neki leptirići sad kad je slobodna? - glasilo je pitanje.

- Bilo je povezivanja, ali da je bila moj izbor od samog početka to ne može niko da potvrdi. Anđela je bila kamena kao stane, a kad je rekla da sam simpatičan naravno da sam se preusmerio ka njoj. Za Sofiju ne može da se kaže, ona je mene kupila kad je sa Anđelom išla u hajku. Ja zbog toga smatram da mogu da se družim sa njom, a bilo bi dosadno da se nešto ne ubaci - govorio je Gastoz.

- Mi se nismo muvali, on je pričao sa mnom i zezao se. On je ušao slobodan i ja, ništa se nije desilo. Ja sam napravila jedan pravac, a on drugi i mislim da pitanja dolaze samo jer je branio ono što misli - rekla je Sofija.

- Sofija se smeje jedina na njegove fore - dodao je Terza.

- Ova pitanja su super, jer se Terza aktivira i pokazaće sve. Moja devojka je mirna, ja sam ovde da me komentarišete, a vi da se nervirate - poručio je Gastoz.

- Ona je sama rekla da će da umeša prste u ovu vezu - nastavio je Terza.

- Meni je drago da me Terza i Ivan zovu folirantom, Ivane, vrati devojci osmeh i Aleksandru koja se smejala i igrala - govorio je Gastoz.

- Što se tiče ove situacije ja sam zamerila kad su stajali, neću da budem nerealna. Videla sam da igra ispred Sofije, čim sam ušla to sam videla. Munja ili neko mi je dobacio da me on zove, nešto mi je rekao da pravim lažnu frku, bila sam nervozna. Ti si to pomenuo u ponedeljak, možda postoje neke stvari jer se jesu muvali na samom početku, neka ne bude nerealan. Bilo je tako na početku, muvao se sa Mrvicom, Sofijom i još pet žena u kući. Nije mi se dopalo. Mene je zanimalo gde je on, bili su na različitim stranana, sa različitim društvom. Nemaju oni prisnu komunikaciju. Pričali smo jutros, on ne radi ništa... Nema tu neke hemije, samo ako te povezuju sa nekim i muvali ste se na početku onda ne možeš da dozvoliš da daješ materijal - pričala je Anđela.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić