Neću da budem u zatvorskoj vezi: Nikad brutalnija svađa Anđele i Gastoza zatresla Belu kuću, ona ga javno odavila pred svima! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aleksandra Nikolić.

- Da li ti nekad padne na pamet da pogledaš sebe i svog partnera u odgledalo? Tek kad pogledaš možeš da kažeš da Anđelu da je tuga, koja je ponosna na svog dečka. Poslao kojim si se bavila, prevarila si oženjenog muškarca koji te čeka - glasilo je pitanje.

- Ja Anđelu gotivim, draga mi je, a kao devojku je ne bih trpela pet minuta. Gastoz je katastrofa on ovde flertuje sa svima i to samo lud ne vidi. Ja ne smem da kažem da ne bih dobijala pitanja od njegovih fanova. Jedino lud ne vidi šta on radi. Ona je naporna i njemu to ide na živce. Njega iritira generalno jer ga boli k*rac za tebe, ja vidim šta Gastoz radi. Njemu je ona stvar u očima i flertuje sa svim ženama. Gastoz je sad rekao neke reči koje je meni isto Ivan rekao, ne mogu da verujem da iste reči koristi. Njih dvojica se takmiče ko je veći manipulator. Ja dajem vremena, a kad bude to ja ću da kažem. Meni fizički izgled nije bitan, što bih se gledala u ogledalo? Nisam znala da može da se prevari oženjen muškarac. Moj posao je moja stvari i neću da se pravdam, to nikoga ne treba da zanima. Ja njega cenim, kod njega vidim kvalitete koji drugi ne vide. Brine me samo taj vid maniuplacije, ali može da se desi da i mene neko zaj*be - govorila je Aleksandra.

- Što sam ja tuga? - pitala je Anđela.

- Ja ćutim na vašu temu, a sve vidim i ćorava nisam. Neću da se meni srce trese zbog nečije manipulacije. Taj odnos je tuga jer mi je žao da gledam šta on radi ovoj devojci, on manipuliše sa devojkom. On se zanese pa joj kaže kao sad da je kanta - dodala je Nikolićeva.

- To što izvrćete je vaša manipulacija. Čim se uozbiljim vi spuštate glave, nemoj da ti prestanu emocije prema Ivanu - rekao je Gastoz.

- To je želudac, ti možeš na silu da budeš sa nekim. Meni ne štetiš, nisi mi dečko. Tebi ovde ulaze u b*lju - dodala je Aleksandra.

- Ti si meni pala u očima odavno. Nekad si bila zanimljiva i puna života, pogledaj u šta si se pretvorila za 15 dana veze - poručio je Gastoz.

- On nikad ne bi birao Anđelu, ona nije tip devojke kakav on voli i to svi znamo. Njemu je Anđela biznis, skidam mu kapu. Ona se zaljubila, ne bi plakala da nije iskrena i dolazila u pušionicu. Ona se zaljubila u njegove fore i manipulaciju, ona je iskrena u ovome, a on nije - pričala je Nikolićeva.

- Ja ovde kad sam bila možda znaju ljudi kad sam bila, ja nemam grešku ni prema svom jednom muškarcu. Ja sam u vezi posvećena, moj fokus je samo na njemu i takva sam - dodala je Anđela.

- Je l' moj foksu nije na meni? Pereš za sebe, a na mene ćutiš. Sebe si oprala, a daješ prostor da sam ja neiskren i da nemam fokus na tebi - rekao je Gastoz.

- Ja vrlo jasno pričam o tebi, sad su pričali za mene. Evo u pravu si našla sam te na žurci sa Sofijom - govorila je Anđela.

- Samo ti stavljaj na listu, navikao sam se ja. Nisam znao da nam Sofija nije draga i da ne spava pored nas. Mene ne ugrožava, da li tebe ugrožava? - pitao je Gastoz.

- Naravno, ja ću da dovedem Gruju, pa da vidim da li te ugrožava. Ne želim slobodno ponašanje, meni je to najbitnije. Ovo sad namerno radiš, ja sam pet puta rekla da sam došla i lično videla i iste sekunde sam ti zamerila, a onda došla u pušionici da vidim da li sam luda - odbrusila je Đuričićeva.

- Ja bih razumeo da imaš osnovu, ali je nemaš. Tvoja reakcija je bila preterana - rekao je Gastoz.

- Ako meni nešto smeta ti ćeš da ispoštuješ da ne bismo drugačije pričali. Dok nisam bila dva minuta tu ti si našao vreme za drugu ženu - govorila je Anđela

- Od sutra smo kao Bebica i Teodora, sedimo za šankom i gledamo druge ljude. Da li ja treba da razmislim o mom flertovanju ili o tvojoj iluziji? Ja sam sinoć pričao sa Dačom i ni sa kim drugim - pričao je Gastoz.

- Dačo nije znao da li je došao ili pošao, bio je odvaljen. Ja pričam šta sam videla jer sam došla zbog tebe. Sve sam ti rekla to znaš i nerviraš me što se praviš glup jer smo pričali o ovome - govorila je Anđela.

- Ja hoću da ti budeš normalna i da znaš da sam ja tvoj. Ljubavi, da ustanovimo ako ti kažeš da flertujem ja to moram da prihvatim, ako kažem da ona ima iluzije ja moram da budem kuče i da sedim gde me je ostavila. Dogovorili smo se, av av av. Slobodu imam i ne možeš da mi je daš. Je l' ovo zatvorska veza? Praviš iluzije da ja flertujem. Ja ni sa kim ne flertujem, ja sam samo tvoj, a ako ti nije dovoljno ajde da se razilazimo. Ako tebi ovaj čovek nije dovoljan veliki je prostor - dodao je Gastoz.

- Ne treba mi dramska sekcija. Ja upravljam da li ću da budem sa tobom jer ne možeš da me šutiraš kao kantu. Ja odlučujem da nismo u vezi, kraj. Ti meni ne možeš to da govoriš, šta tebi nije jasno? Nećeš da se opereš od onoga što sam videla sinoć, iste sekunde sam napravila haos - urlala je Đuričić.

- Ne čujem, flertujem - poručio je Gastoz.

- Ja mislim da je vreme da se napravi pauza i da se ohlade glave. Neću da te sklanjem iz kreveta, sve je normalno. Neću da ćutim šta mi smeta, jer ti potenciraš da si u zatvorskoj vezi - pričala je Anđela.

