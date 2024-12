Saznali da Atmir nema dokaze o braku, Sofija dobila drugu šansu da se opere?! (VIDEO)

Sofijina druga šansa?

Počela je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić spremna je da sa ukućanima otkrije sva njihova tračarenja, u nedelji iza nas.

Sofija Janićijević prva je prokomentrisala odgledani klip.

- Ne znam zašto se javio Milici, nije mi jasno. Kada je Milica bila tu, imala sam potrebu da ćutim. Ispred mene je stajala trudna povređena žena, kojoj sam ja direktnio i indirektno uništila porodicu. Nisam se branila jer sve što je rekla nije istina. Mada kada sam joj posle tri dana odgovorila, bilo mi je lakše - rekla je Sofija.

Borislav Terzić Terza je sledeći koji je dobio priliku da iskomentariše.

- Ne zanima me ni ona, ni njen bivši dečko. Kada ona izađe, mislim da će da se čuju opet - rekao je Terza.

Jel si se zbog toga sklonio? - pitala je voditeljka.

- Ne, sklonio sam se zbog laži. Ovde pričaju da sam se sklonio da me Milica ne bi upisala kao "NN" oca. To nije istina, svakako ću viđati dete - rekao je Terza.

Gastoz je izrazio želju da iskomentariše klip.

- Kada priča normalnim tonom, sve zvuči korektno i kulturno. Sada kada smo saznali da nema dokaza da je oženjen - rekao je Gastoz.

- Kada se javio Milici, izgledao je kao povređen čovek, nikada ni jedan dokaz nije dostavio Milici. Pravdao se Sofijinoj majci, to je ono što je najbitnije. Rekao je da ima dosta dokaza o Sofiji, i nikad ništa nije dostavio. Što se njega tiče, on se izblamirao do kraja, a ovamo se predstavlja kao neki porodičan lik - rekao je Marko.

- Meni sada ovde ništa nije jasno, ovde je suština cele priče da Milica dokaže da Sofija nije ljubavnica prvi put. Ništa meni ovde nije jasno sada. Nije dokazano da jeste bio oženjen - rekao je Mića.

- Ne bih samo mogao da trpim da me neko vređa, okej je dok korektno komuniciramo, a ovako ne bih mogao da ćutim - rekao je Đedović.

- Sada kada mi je Sofija objanila, apsolutno joj verujem. Morala bi da bude notorni lažov da ovako sklopi priču. Mislim da se ona nije zaljubila, htela je da bude goruća tema. Sofiju bi bilo sramota da izađe sa njim na ulicu, nije to njen kalibar. Što se tiče Milice, imala je pravo da uradi šta je htela, prevarena je trudna i povređena - rekla je Miljana.

- Nije istina ovo što Miljana priča, nisam ušla u vezu zbog rijalitija. Dopala mi se Terzina vrckavost, moj bivši dečko nije bio takav. Dopalo mi se to. Zbog njega sam ispala kreten, i najlošija osoba - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.