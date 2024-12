Žestoko: Odnos Anđele i Gastoza na klimavim nogama, takmičari njemu zamerili OVO, a njena završna reč ga je dotukla (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Na narednom snimku koji je pušten prikazano je slikanje Uroša Stanića i Anđele Đuričić, i to što je Gastozu zasmetalo što je digla nogu:

- Meni ovde smeta gola noga, a ne što je zagrlila Uroša: Izbacila je batak kao da se snima za plejboj, a ja sam ispao matorac. - rekao je Gastoz.

- AKo je neko video nešto loše u ovome, neka mi kaže da li je nešto bilo neukusno - rekla je Anđela.

- Jeste to bilo neukusno, ali to je stanje Anđele Đuričić. Nije u redu sa njegove strane da mu to smeta - rekao je Ivan.

- Ona izgleda top ovde, a Gastoz može sve i flertuje sa Sofijom dok ga ona čeka. Ovde je samo pranje Gastoza, a ANđela je normalna bila. - rekla je Miljana.

- Neukusno je sve, i on i ona imaju pravo da izdominiraju na slikanju, ja mislim da je uroš zasmetao i to što ne idemo. - rekoa je Gastoz.

- Nemoj tako, nećeš komentarsati više nikoga. Ti mene ponižavaš, a druge devojke braniš i komentarišeš kako su dobre - rekla je Anđela.

- Anđela za to sam plaćen, a to što ti kažeš to je gotovo - reklo je Gastoz.

- Ne možeš da komentarišeš te stvari, jer sam komentariš druge žene iako te meni smeta, a njemu smetga mali Uroš Stanić, a to njegovo ponašanje narušava moj mir - rekla je Anđela.

- Ne mogu da se porede takve stvari - rekao je Gastoz.

- Vide se pogledi i komentarisanja, a Gastoz i Sofija treba na da idu n Rajsko - rekao je Terza.

- Ovde ispada da Terza pominje medu a ljubomoriše na Gastoza - dodao je Karić.

- Da li se ti hladiš - upitala je Ivana.

- Da hladim se svaki put kada imamo problem bez problema - rekao je Gastoz.

- Razočarana sam, nije okej što sam digla nogu, ali ne može za sve da se nađe opravdanje sa svim ženama sa kojima si povezivan, ja ne mogu da pričam, ja otovoreno kažem, ja moram da pričam sada, jer mi je lakše. Ja sam mu rekla da ide ako želi samo da me ne muči. - rekla je Anđela sa suzama u očima.

Autor: N.B.