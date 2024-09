Prijateljstvo na klimavim nogama: Munjez otkrio šta zamera Rajačiću, ovo ga je šokiralo (VIDEO)

Neočekovano!

U toku je anketa. Prvi koji je birao osobu koja ga je razočarala, bio je Baki B3.

On je na početku naveo Gastoza, Ivana Marinkovića zbog sukoba van Elite i Mateju za kojeg smatra da folirant.

- Mene je najviše povredio Uroš Stanić. On je meni zamerio vezu sa Matejom, a zbog toga je krenuo da iznosi neke naše stvari. On sada od Anđele pravi ono što sam mu ja bila. najgore me je razočarao. Drugi je Ivan Marinković, on je pričao kako se neće izmiriti sa Jelenom, a onda je imao odnos sa njom. - rekla je Aneli.

Naredni je navodio Munjez:

- Mene je razočarao Aca, opet je ušao mlako i nije džabe dignut. Druga osoba neka bude Gastoz. On je ranije bio zajebant, a sada baca na stranu nekih svađa. Uroš mene ne ugrožava, ali sada vidim da on stavlja rijalti na prvo mesto. Videćemo šta će tek da uradi za apr meseci - dodao je Munjez.

Autor: N.B.