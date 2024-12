Šok potez: Anđela sprema teren za pomirenje sa Gastozom? (VIDEO)

Odlučila da popusti?

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić poslednjih dana imaju burne sukobe, otkako je ona počela da sumnja u njegov odnos sa Sofijom Janićijević. Ona je uslovila Gastoza da prekine komunikaciju sa njom, ali po svemu sudeći od toga nema ništa.

Iako Gastoz to nije ispoštovao, pa je sa njom pričao i na njene oči, Anđela je povukla šok potez koji deluje kao da sprema teren za pomirenje.

Naime, ona im je skuvala kafu za razbuđivanje, iako je do sad to radi on. Njih dvoje i dalje nisu progovorili, ali izgleda da ih to neće sprečiti da brinu jedno o drugome.

Autor: A. Nikolić