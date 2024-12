Uhvatila ga ljubomora!

U toku je emisija ''Radio-Mikseta'', a vaš domaćin je Miljana Kulić. Njeni sledeći gosti su Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević.

- Sofija, šta se dešava - pitala je Mljana.

- Razgovarali smo i rešili da ništa neće više biti između nas - odgovorila je Sofija.

- Odlučio sam da je to završeno, zbog Milice i Sofijinih laži. Imao sam emociju, imala je i ona, ali počela je da manipuliše. Moje emocije sad idu samo ka detetu i ramišljam samo o porođaju i o tome kad ću videti dete. Napravio sam najveću grešku u životu, ali imam pravo da ispravim neke stvari Smatra da ovim mogao nešto da promenim, a pomirenje sa Sofijom bi bio kanal - rekao je Terza.

- Ja sam želela da njega ispoštujem, jer smo povredili nekog. Stvarno sam htela da razgovaramo opet, juče me je jako povredio. Jedino am njega u kući gledala i on to zna. Ružno je da komentariše da gledam Gastoza.

- Da li ste svesni kakvu ste stvar uradili Milici i to zarad ničrga - pitala je Miksi.

- Mi ne treba da razgovaramo više i ja sam izabrao Milicu i dete - rekao je Bora.

- Da li misliš da se Milica pospradala s tobom - pitala je Kulićeva.

- Ne, izabrao sam nju i to je to. Sofija me ne zanima, komentarisaću ovo za Gastoza, jer je i on mene komentarisao. Aneli je rekla da se oni gledaju, samo se Sofija smeje na njegove fore za stolom - kazao je Terza.

Autor: Iva Stanković