Glumi presvetu, pa naletimo na njene slike sa bananom: Maja nikad surovije isprozivala Anđelu, otkrila da li podržava njenu vezu sa Gastozom! (VIDEO)

Ispljuvaa je za sve pare!

U toku je emisija ''Pitam za druga'' na Red tv-u, a gošće u studiju su Maja Marinković i Stanija Dobrojević. Maja je iznela svoje mišljenje o Anđeli Đuričić i Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Kako ti deluje sad Anđela - pitala je Anastasija.

- Što se tiče veze sa Gastozom, podržavam, ako su se zaljubili. O njemu imam lepo mišljenje, jako je harizmatičan, duhovit i ima dobru dušu. Anđela je najveći folirant, glumi presvetu, pa naletimo na njene slike sa bananom. Ne može drugima da morališe. Ne gotivim je, nisam joj zaboravila ono što mi je uradila ono u Zadruzi 6. Nije trebalo da se umešam u taj odnos, ali ne može da krivi treće lice. Bila je više agresivna, nego što je trebalo - rekla je Maja.

- Da li onda ovo onda radi sve isprogramirano - pitao je Panda.

- Možda on u njoj budi sve lepo, ali ne možeo da uđeš naredne sezone i da se opereš. One sve misle da to tako ide. Mislim da će oni da se drže zajedno do kraja - kazala je Maja.

- Je l' Anđela fina devojka - pitala je Anastasija.

- Ne, pa kako ovo može biti fina devojka - pitala je Maja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković