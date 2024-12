Napad najbolja odbrana?! Aleksandra se bori za tlo pod nogama, smogla snage, pa osula paljbu po Milovanu! (VIDEO)

Otvorila dušu, pa iznela šta mu zamera!

Milovan Minić ulasnom u Belu kuću zadrmao je tlo pod nogama Aleksandri Nikolić i Ivanu Marinkoviću. Oni su se odvojili u pušionu, pa je Aleksandra oplela po bivšem dečku, pričajući detalje njihove veze.

- Šokirana sam, nadam se da nije došao da me pljuje - rekla je Aleksandra.

- Pitao sam ga za telefon, rekao je da je tu na sigurnom. Pa je nakon toga rekao da je kod druge samohrane majke - rekao je Ivan.

- Briga me za telefon - rekla je Aleksandra.

- Uroš je hteo da plati da ja izađem napolje, mama mi je to rekla - nastavila je Aleksandra.

- Kako se osećaš sad? - pitao je Đedović.

- Čudno, do pre četiri meseca smo se ponašali kao da smo u braku. Kada sam potpisala papir za rijaliti, on je rekao da će tad reći ženi. Uvek me je jelo da li on ima odnose sa ženom, ko je mene pitao za to. Zanima ga moja popularnost. Nikada nije hteo da ja budem među ljudima, da se meni nešto ne dogodi - rekla je Aleksandra.

- Što je ona čekala četiri godine da se on razvede? - pitao je Đedović.

- Da ja nisam ušla ovde, on se ne bi ni razveo - rekla je Aleksandra, pa nastavila

-Hteo je mom detetu da bude otac, nikad mi nije jasno kako je moje dete moglo dda mu bude preče od njegovog - rekla je Aleksandra.

- To ti je znak da je lud za tobom - rekao je Đedović.

- Volela sam ga kao Boga - rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.