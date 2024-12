Upoznala sam milijadera, a otišla i videla se sa kretenom: Miljana u suzama priznala kakve je udvarače izgubila zbog ljubavi prema Zoli! (VIDEO)

Otvorila dušu!

Miljana Kulić otkrila je Nenadu Macanoviću Bebici i Teodori Delić koliko i dalje voli Lazara Čolića Zolu i da je zbog te ljubavi propustila dobre prilike, kao što je jedan udvarač koji je kako ona kaže milioner.

- Ležala sam u krevetu, suza suzu stiže. Mnogo sam ga volela... Šta volim? On se folirao na ostvru kad smo bili. Početak veze, čekao je mogu majku ispred salona kao da je upozna. Ja sam tipovana garantovano, hoću da mi prizna sve. Znaš kakvi momci mene napolju zovu, ne smem ni imeni da im izgovorim. Upoznala sam milijardera, a ja otišla i videla se sa kretenom. Njemu ne može ni Karić da priđe, niko. Moguće je da nađem nekoga, ali ja sam bolesna. Ja sam naučila da uživam da me neko maltretira, meni je dosadno kad me neko poštuje i počela sam da živim sa tim.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić