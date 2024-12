Aleksandra progovorila o detaljima veze sa Milovanom, tvrdi da je držao u zlatnom kavezu, pa ga optužila da je zbog njega postala tetka! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Darko Tanasijević imao je pitanje za Aleksandru Nikolić.

- Da li si ga jurila zbog finansijske sigurnosti, i direktno mu se umešala u brak? - pitao je Darko.

- Zvala sam ga, nisam ga zvala iz neke namere. Bili smo drugari i pre 15-20 godina. Nisam ja tu kafu smatrala ništa loše - rekla je Aleksandra.

- Nikad joj nisam rekao da očekujem bilo šta za uzvrat. Rekao sam joj da ću joj pomoći bez obzira na sve - reklao je Milovan.

- Pre nego što smo počeli bilo šta, dao mi je ultmatum - rekla je Aleksandra.

- Rekao sam joj da je ne doživljavam kao takvu ženu, rekao sam joj da bira ili da bude sa mnom ili sa drugim muškarcima - rekao je Milovan.

- Zbog čega Milovan govori da si ti njega pikirala? - pitao je Darko.

- Nisam ja njega pikirala, to je glupost. Nisam zahtevala ništa od njega. Živela sam kao tetkica, otuđio me je od svega. Nismo išli nigde za četiri godine. Nisam ni zahtevala da idemo nigde, ali četiri godine sam bila zatvorena - rekla je Aleksandra.

- Da li ti je branio on da izlaziš, i od tebe napravio tetku? - pitao je Darko.

- Da, jesam. Branio mi je da izlazim.

- Milovane, da li si joj branio da izlazi? - pitao je Darko.

-Žena kad popije nije normalna. Nisam joj branio ništa. Pustio sam je da ide u je*enu Makedoniju. Šta sam joj onda ja branio, svaki put sam joj dao i pare za put - rekao je Milovan, pa nastavio:

Pričala je da sam joj branio da radi, pa sam joj verovatno zato otvorio bazene - rekao je Milovan.

- Želeo je da zavisim od njega, jer je znao da će da me drži pored sebe. Otvorio mi je te bazene, to je prošlo kako je prošlo. Za četiri godine, pomogla sam i ja njemu. Stavila sam ga pored svog deteta. Nisam ni ja svetica, imam i ja grešaka. On ih ima više, nisam ja bila oženjena. Pričala sam mu da mi je odvatno što sam ljubavnica - rekla je Aleksandra.

- Kako gledaš na to što je Milovan dao 100 eura Ivanu, i rekao da su to poslednje pare koje je potrošio na tebe? - pitao je Darko.

- Ponizio me je i Ivan i on - rekla je Aleksandra.

- Mislim da je nisam ja ponizio. Dečko njen je nju ponizio, sada bivši ili sadašnji ne znam.

Autor: K.K.