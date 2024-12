MUK U KUĆI! Aleksandra pognute glave progovorila o mami, Ivan napao Milovana (VIDEO)

Haos!

Novinar i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, nakon razgovora sa Milovanom Minićem, poveo je razgovor sa Aleksandrom Nikolić.

- Ispada da ti vodiš računa o njenom detetu, plaćao advokate za ročišta njena sa bivšim mužem, a ona šalje svoje po*no snimke bivšem mužu, ulazi u "Elitu", ti joj čuvaš dete, a onda se dahće sa Ivanom - pitao je Darko.

- Sve si rekao kako jeste - rekao je Milovan.

- Aleksandra, šta kažeš ti na sve ovo za tvoju mamu - pitao je Darko.

- Što se tiče moje majke, niko nije bio uz mene kada sam bila trudna i posle, bila sam bukvalno sama, niko nije gledao moje dete ni otac ni majka, ali svoje meso se ne jede. Ja mojoj mami praštam sve...On jeste voleo moje dete, ali nekako nažalost, ti si se najviše borio sa mojim bivšim mužem. Moj bivši muž jeste minuplator i jeste koristio dete protiv mene...Dete se vraćalo skroz drugačije od oca, bude bahata i bezobrazna, ja sam bila neka zlatna sredina, da nju izvedem na pravi put - rekla je Aleksandra.

- I trljaš onu stvar sa Ivanom u pušionici - rekao je Milovan.

- On meni non stop govori: "Vidiš kakav je on, nikakav je otac". Nismo se ni na blic poljubili pred mojim detetom - rekla je Aleksandra.

- Nikada stvarno, to je istina, vodili smo računa o tim stvarima. Pred Elitu smo uzeli vikendicu i dete je iza ćoška istrčalo i videlo kako smo se ona i ja poljubili. Dete je reklo: "Mama, imaćeš bebu", zamisli šta je njoj u glavi tada, a sada se žvalaviš na svakom ćošku sa Ivanom - rekao je Milovan.

- A ti odeš i je*eš ženu uveče - dobacio je Ivan.

- Pričaj malo o sebi i svom očinstvu, sem što znaš da kupiš i da daš. Koliko si vremena provodio sa svojim detetom za četiri godine - urlala je Aleksandra.

- Ti plaćaš gajbu i hvališ se time da bi bio sa švalerkom - rekao je Marinković.

Autor: Nikola Žugić