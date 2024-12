Detektovao njegove namere: Milovan istakao da je uvideo Ivanov plan, pa istakao da žali Aleksandru jer ne vidi s kim ima posla! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Milovan Minić istakao je da su mu postupci Ivana Marinkovića veoma jasni, ali da ih Aleksandra Nikolić ne rezonuje na pravi način.

- Ja sam ovde došao da kažem istinu. Aleksandra nije ni svesna šta Ivan radi, on je svestan dobro šta radi. On koji je i sam rekao da je ubio dve muve jednim udarcem, a ona to ne kapira. On je namerno rekao Aleksandri da je njihova mesečnoica 30., jer je tad mesečnica Rajačiću i Jeleni. Meni je sve to jako smešno, a Aleksandra to ne razume - kazao je Milovan.

Autor: S.Z.