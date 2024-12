Novo poniženje: Luka po ko zna koji put oduvao Sandru, jasno joj stavio do znanja da mu nikad neće biti devojka! (VIDEO)

Nisu dugo izdržali bez sukoba!

Luka Vujović i Sandra Obradović ponovo su zaratili, nakon čega joj je on po ko zna koji put poručio da mu nikad neće biti devojka.

- Ti kad govoriš: "Ne bih bila sa njim, on je derište, ne sviđa mi se", to je lažsa tvoje strane i to mi daje za pravo da ne provodim vreme sa tobom - rekao je Luka.

- Što si rekao da si se ogrešio o mene? - pitao je Luka.

- Da. Ručak delim sa tobom, tri meseca sam sa tobom, po kojim postupcima si mi nešto loše uradio? Uvek kad neko kaže potvrđuješ, što provodiš onda vreme sa mnom? Je l' sam loš prema njoj? - pitao je Luka.

- Ne, to ne moe da se ospori - dodao je Milovan.

- Ne bih provodila vreme da mislim da si nešto loše rekao za mene - dodala je Sandra.

- Ja sam rekao da je ne gledam na način da bih ušao u vezu, nego da mi je draga jer bih je povredio kad bih ušao u vezu jer sa njom ne bih bio ni 10 dana - pričao je Luka.

- Ti mene revoltiraš ovim stavom - dodao je Milovan.

- Naravno, ne bih sedeo sa njom do kraja rijalitija - rekao je Luka.

- Onda nemoj - odbrusila je Sandra.

- Od jula bih nastavio da se družim. Nikad sa njom ne bih ušao u vezu - nastavio je Vujović.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić