Veći je muškarac od njega: Bivši zadrugar žestoko udario na Gastoza, pa ispričao detalje njihovog sukoba (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U večerašnjoj emisji "Pitam za druga" Stefan Radić Rodni prokomentarisao je popularnu vezu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Da li znaš Gastoza? -pitao je Panda.

- Znam ga, imali smo neprijatnu situaciju. Cimao je neke devojke, koje su želele da ostanu sa mnom. Pokačili smo se ispred lokala tad. Onda smo se sreli kada sam ja bio u rijalitiju, a on u žiriju. Mada šmekerski je odreagovao, kao i ja. Što se tiče njega i Anđele, oni su mi dva sveta različita. Mislim da Anđela nema problem da bude sa nekim, ko nema nikakve kodekse. Gale mi je za sprdnju, dok mi je Zvezdan mnogo ozbiljni - rekao je Rodni.

- Ko je veći muškarac, Zvezdan ili Gastoz? - pitali su Stefana.

- Zvezdan, on mi ima neke kodekse - rekao je Rodni.

- Da li oni idu jedno uz drugo? - pitao je voditelj, Milicu.

- Nije čudno da muškarac ima dve vrste žena, jednu za kuću, a jednu za provod. Tako i Gastoz ima dvostruke aršine. Više puta je pričao kako treba devojka da se ponaša, da se pristojno oblači, a on da radi šta hoće - rekla je Milica.

- Jel može to kod nje? - pitala je voditeljka.

-Mislim da je Anđela imala i gore veze, tako da pristaje ona na ovo. Spreman je da ide daleko, samo da bi zadržala nekog, i mislim da joj je bitan taj status devojke. Najviše mi smrdi kod nje, to što toliko forsira priču da je ona poštena devojka. Oko mene treba neko da se trudi, mene treba da zadrži muškarac. Mislim da to treba da pokažeš, i ne mora da se to toliko ističe - rekla je Milica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije

Autor: K.K.