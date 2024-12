Nula od muškarca: Mateja ponovo dao sve od sebe da sroza lik i delo Aneli Ahmić, pa Peju vinuo u nebesa! (VIDEO)

Sve radi kako bi sebe opravdao!

U toku su ‘’Nominacije’’, voditeljka Ivana Šopić dala je reč kako bi dao svoj sud o nominovanim učesnicima, a to su Aneli Ahmić i Jovan Pejić Peja.

- Danas je Peja rekao meni da slobodno idem pored Ene u krevet, ja sam mu rekao: ''To su sve nenormalne stvari''. Meni je Peja jako drag, normalno da sudimo po postupcima od simpatičnosti te osobe. Peja je previše dobar i previše iskren, ne treba tako živeti. Ili je neko njega posavetovao da priča šta misli ili je on takav. Naš zajednički prijatelj ga poznaje. Od Eninog ulaska, ja sam stajao uz nju, posle sam se negde povukao i očekivao sam da će on stati uz nju. On to nije radio, a onda sam ga ja posavetovao da to radi. Zamerio sam mu kada je bilo ono za njegovu tetovažu, između njega i Ene je bila igra ega. Ja vidim da se on zaljubljuje i da mu je stalo. Smuvali su se, ali nastavljena je borba o dominacija i tu sam se začudio zbog Ene - rekao je Mateja, pa dodao:

- Što se tiče Aneli, mi smo se spojili već drugi dan rijalitija. Krenulo je sve kroz neko zezanje, mi smo se poljubili posle sedam dana, ali ja nisam želeo da budemo u vezi. Ja sam bio svestan da nas dvoje nismo jedno za drugo i to je tako. Ja sam govorio uvek kakve su moje namere, ali se ona osećala iskompleksirana - rekao je Mateja.

- Ti mene nisi hteo da izgubiš. Ti nisi ispao ispravan prema meni jer si hteo da me gledaš kao kombinaciju, a takav nije bio dogovor. Ena je njega iskompleksirala kad je ušla - rekla je Aneli.

- Nije mene Ena iskompleksirala, nego mi je dala do znanja za tu devojku spolja. U momentima besa sam pričao drugačije, ali ja nju nisam hteo kao ženu da kompromitujem. Mi smo se ljubili kod rol vrata i ja nju pokrivam, a onda ona ode i mene ponizi. Meni se ne dopada njen rijaliti. Šaljem Aneli, ostavljam Peju - rekao je Mateji.

- Sve smo ovo već čuli više puta, Mateja je jedan veliki kompleksaš. Mislim da je on itekako radio sve namerno, nismo jedno za drugo, ali da Ena nije ušla mi bi se sigurno zbližili - rekla je Aneli.

Autor: N.P.