Prezgodna si, zavidi ti Kim Kardašijan: Miljana dobila inspiraciju, pa kroz sarkazam isprozivala Aneli! (VIDEO)

Urnisala je ironijom!

U toku je emisija ''Nominacije'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Učesnici večeras biraju između Aneli Ahmić i Jovana Pejića Peje. Miljana Kulić sledeća nominuje.

- Aneli je lavica, bori se lavovski. Tebe jadnu svi napadaju, a ja ti se divim kako zaplačeš u trenutku. Prava si glumica, narod voli tu patetiku. Volela bih da ja to naučim od tebe i da me dovede do prvog mesta. Prava si m*ndža. Prezgodna si, zavidi ti Kim Kardašijan. Idi dalje, sve do medalje. Nadam se da ćete lavice dovesti bar do trećeg mesta, a ako bude drugo, razočaraj se u njih - rekla je Miljana.

- Peja je momak od kodeksa, pokazao je to u odnosu sa Enom, tako što je omalovažio i ponizio. Znaš da su Aneli i Ena u sukobu, to nikako nisi smeo da uradiš. Da t nije bilo Ene, bio bi fikus u rijalitiju. Budi zahvalan što ti je pružila šansu. Ako izgubiš Enu, skrenućeš s puta. Tebe šaljem, ostavljam Aneli - kazala je ona.

Autor: Iva Stanković