Pokazala je da je laka žena i krpa za brisanje: Uroš skinuo rukavice, uvredama nemilosrdno izrešetao Aneli, pa udario na Peju: On je fićfirić i mlakonja! (VIDEO)

U toku je emisija ''Nominacije'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Učesnici večeras biraju između Aneli Ahmić i Jovana Pejića Peje. Teodora Delić sledeća nomimuje.

- Peja i ja nemamo neku komunikaciju. Ne sviđa mi se kad ponižavaš Enu. Imaš neku vrstu kompleksa, a možda je to i nezrelost. Ne vidim ja tu ništa sa Aneli. Što se tiče nje, nikad nismo imale neku svađu. Ne sviđaju mi se te tvoje minus faze. Trebalo bi da izguraš ovu sezonu, mi smo tu za tebe. Ostaviću Aneli, poslaću Peju - rekla je Teodora.

- Samo da kažem nešto. U početku sam ljubomorisao na Mateju, ali sad smatram da je normalan dečko. Nije iskompleksiran i zato sam mu i rekao da može da spava kod nje. Nisam ljubomoran na njihov odnos, ni na njen odnos sa Rajačićem - rekao je Peja.

- Ostaviću Peju, poslaću Aneli - rekla je Jelena.

- Niko nije realno komentarisao, svi joj se šlihtaju, zbog tih fanova. Aneli je ove godine pokazala da je laka žena i krpa za brisanje. Odvratna mi je, pokazala je da je alkoholičarka. Ponašanje joj je katastrofa, nema ni blama, ni srama. Samoživa i perfidna osoba. Mene je pikirala, jer sam potpisao ugovor pre nje. Stanija je za tebe ikona i svetica. Ne misliš ni na sebe, ni na dete. Ponašaš se kao tinejdžerka, ideš od muškarca do muškarca - rekao je Uroš.

- Što se toče Peje, kosi mi se to da je kulturan, jer takav dečko ne ponižava svoju devojku. Ima energiju penzionera, kao neki filozof. Promenio sam mišljenje o njemu. Ena je jaka žena za njega, on je fićfirić i mlakonja. Imaš samo prezime oca i majke, inače bi bio nebitan. Ostaviću Peju, šaljem Aneli - kazao je on.

Autor: Iva Stanković