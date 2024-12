Ogolila dušu u "Šiša baru"

Voditeljka Ivana Šopić u "Šiša baru" razgovarala je sa Sofijom Janićijević, za koju je danas bio jako težak dan jer je tokom video-čestitki saznala da je njena majka ljuta na nju, zbog čega je prolila reku suza.

- Kako si? Videli smo tvoje suze nakon čestitke - rekla je Ivana.

- Jako me je potresla cela situacija. Prvo sam videla mog frizera, on mi priča, a ja razmišljam da li je moguće da mama neće ništa da mi kaže. Nekako je bila bleda, smršala je, 1000 stvari mi je prošlo kroz glavu. Došlo mi je da odem odavde glavom bez obzira. Sa tatom imam dogovor da se ne oglašava i sestre isto - govorila je Sofija.

- Rekla si da ćeš da se okreneš protiv Terze - dodala je voditeljka.

- To sam rekla u besu. Ušla sam u vezu, on je izašao iz veze bez razgvora. Ja sam rekla da nema šanse da se pomirim sa njim, ali jedan razgovor bi mi olakšao dušu. Nisam devojka koja tako lako ulazi u vezu, ovde mi se desila kataklizma života. Sve će ovo da prođe jednom dana. Majka može da se iznervira, razboli... Jako je emotivna i dok je snimala možda je plakala i htela je da ne pomislim da je plakla jer je jako dobro poznajem i ne verujem da je bolesna - dodala je Janićijevićeva.

- On je moj najgori životni izbor, čovek koji ne zna da li je pošao ili došao. Kajem se što sam ušla u vezu sa takvim čovekom i to nikome ne bih poželela. Prevario si Milicu koja je trudna, nesvesno sam ušla, ali ni u jednom momentu nisam osetila da je on zauzet jer je toliko bio slobodan. To je moja greška, ali kad smo ušli u sve to, pokajao si se, podržavam to, ali treba valjda i meni da kažeš "izvini", tako isto i ja - nastavila je ona.

- Da li osećaš da te je izdao? - pitala je Ivana.

- On bi izdao svakoga. On je toliko manipulisao da je meni pričao da je imao 2017. godine i da sam ja druga koju je voleo. Dopao mi se, nikad nisam imala takvog dečka da je vrckast i da se zeza. Moje emocije prelaze u mržnju. Ja jesam povredila sebe i ugrozila svoj boravak ovde, dostojanstvo strozala i povredila porodicu. Osećam krivicu, rekla sam da nemam empatiju, ali osećam krivicu - dodala je ona.

- Sanja je ušla u Belu kuću, rekla si da ste prijateljice na Fejsbuku, zašto ona to toliko negira? - pitala je voditeljka.

- Nije mi jasno, iskreno. Eto, pogrešila sam, ne poznajem je. Ako je to njena želja i ne želi da me poznaje, neka se završi na tome. Nije mi bitno. Mislim da je došla da pomogne svom dečku i on je jedan divan dečko i tako treba da se ponaša svaki zauzet dečko koji uđe ovde. On nikog nije pogledao, ide pravo i zna zašto je došao - odgovorila je Sofija.

- Da li ti i Aleksandra možete da budete u istom košu? - pitala je Ivana.

- Ne i ne možemo da budemo, imamo drugačije životno iskustvo. Nikad se nisam lečila od kocke i alkohola, a kod nje ima svega po malo - dodala je Sofija.

Autor: A. Nikolić