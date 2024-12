Garderobu naše ćerke je poslala od srca: Milovan otkrio kako je njegova žena reagovala kad je saopštio da se razvodi zbog Aleksandre! (VIDEO)

Izneo šok detalje!

Milovan Mitić o svom odnosu sa Aleksandrom Nikolić razgovarao je u "Šiša baru" sa voditeljkom Ivanom Šopić.

- Smatram da nema o čemu da razgovaramo sve je jasno. Ne želim da je vređam i bilo šta ružno da joj kažem. Sve je ugašeno preko noć kao kad pritisneš taster. Meni se prepisuje da je plakla svake noći, a ustvari nije gubila vreme sve te godine i mesece - govorio je on.

- Je l' si saznala neke stvari? - pitala je voditeljka.

- Pričala je da ju je bivši suprug proganjao, stvorio sam sliku o čoveku za koju se ispostavilo da nije tačna. Slala je slike, a to demantuje da je plakala zbog mene i ona je ta koja je maniuplisala sa nama - rekao je Milovan, pa otkrio da li je pokrenuo razvod da bi joj nabio griž savet:

- Ja sam saopštio suprugi kad je krenuo rijaliti, Aleksandri sam rekao na prvom suđenju, a ona je skala i radovala se. Bila je skroz druga priča.

- Je l' si rekao ženi da imaš još jednu? - pitala je Ivana.

- Naravno sam rekao, ne interesuje me šta Aleksandra misli jer je sama o sebi sve rekla. Želim svoju dušu da olakšam i kažem svoju stranu priče. Ja sam najgori na svetu što sam svojoj suprugi to radio, stidim se svaki dan. Ja moram da snosim posledice - govorio je on.

- Kako je prihvatila to što hoćeš da se razvedeš? - pitala je voditeljka.

- Niko to ne može da prihvati lepo. Rekla je ako je to cena moja sreće da će prihvatiti to i da će mi uvek biti prijatelj. Zna da sam uzeo odgovornost za dete, rekla je da će da mi pomogne sve što bude mogla. Određeni deo garderobe od naše ćerke je spakovala i poslala od srca. Ona je veliki čovek i malo je takvih ljudi - pričao je Milovan.

- Je l' si u kontaktu sa bivšom suprogom? - dodala je Ivana.

- Jesam, nikad nismo jednu ružnu reč uputili. Ona je šef parade, poštujem svaku reč. Imamo dete i uvek ćemo da budemo u kontaktu - poručio je on.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić