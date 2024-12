Đedović brutalno raskrinkava: Obelodanio tajne signale Sofije i Terze, pa žestoko opleo po Ivanu! (VIDEO)

Rafalna paljba!

Marko Đedović kod voditeljke Ivane Šopić u "Šiša baru" komentarisao je dešavanja u Beloj kući.

- Milovan je izavao haos - rekla je Ivana.

- Komplet ludilo, ne zna se ko je gori. Milovan je počeo da mi priča stravične stvari, ona je rekla da je njegova žena pokušala da se ubije kad je prvi put rekao da je sa Aleksandrom. Kaže da je žena teško podela ovo što je priznala. Ispričao mi je da je našao razne stvari u telefonu, da tu nije bio samo bivši muž, da je slala slike, izvlačila novac. Na osnovu čestitki koje su stigle mnoge stvari su se videle, roditelje je sramota njihove dete, a roditelji koji su ovde sramota je decu. Okej, Milenina deca imaju po 30 godina i nisu taj tip, ali mala deca... Kako se Nora snimila? Ne zna se ko je od koga crnji i gori. Videli smo kako stoje stvari i neću sa komuniciram, oni nemaju nikoga. Oni ne prepoznaju ljude na svojim četitkama - pričao je Marko.

- Je l' Ivan sad ljubavnik? Neki kažu da uživa u ovome - rekla je Ivana Šopić.

- Naravno, evo i on je postao sve to. Pusti sam ga na finjaka da se približi da bi pokazao da je p*šač k*rca. Njegova pozicija je katastrofalna, a to je pozicija Anđele iz "Zadruge 6", pozicija Lune, Dragane Mitar. Ivan je sad švalerka i to najgora. On je učesnik preljube žena koja za dečka ima oženjenog čoveka. Sad je to pričajte o meni, pa šta god. Njega sad jede Jelena, a ovo mu imponuje da ne bude impotentan čovek, alkoholičar. On je Aleksandru opisao kao aku ribu koju može da smuva za 100 evra, a on čak nije imao ni 100 evra - govorio je Marko Đedović.

- Šta je bilo potrebno da Sofija progovori? - pitala je Ivana Šopić.

- Treba da pričaju, kao što Ivan sad treba da priča. Priča da Milovan ne treba da pljuje Aleksandru, a on je Jelenu pljuvao. Sofiji je trebao vetar u leđa, Milena je nju pogurala i videli smo kad je progovorila da ima šta da kaže - rekao je Marko.

- Kako gledaš na Terzinu odluku da neće da popusti? Je l' čeka porođaj ili se stvarno pokajao? - pitala je Ivana Šopić.

- On je mene pitao za Sofiju i Gastoza šta ja mislim... Ja sam rekao da ona ne, a on možda. To sam rekao s namerom, iako ne mislim da Gastoz to radi. Nakon toga se jarcao i sve šaltao na Anđelu. Kad sam rekao da ne vidim ništa između Sofije i Gastoza, onda je on skočio je rekao da sam video da ima nešto kod Gastoza. Sad ću da prestanem da ga napadam, jer sam sinoć sve vreme gledao kako se gledaju preko mene, pa me pitao da li ću to da kažem, a ja sam mu rekao da se opusti. Mi svojim mišljem utičemo da on ne bude on i kad ga napadamo zabranjujemo mu da to radi. Mislim da još nešto postoji između njih, ali mislim da i Terza kao muškarac ne treba nikome - pričao je Marko.

Autor: A. Nikolić