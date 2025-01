Idi uzjaši medu, jedino to znaš: Sofija i Dačo probili led, ona se odmah suočila sa britkim jezikom Ermine Pašović! Nastao karambol (VIDEO)

Pretrpela žestoke kritike!

U toku je "Elitovizija", a takmičari treba da urade što bolje imitacije. Na red je došao sledeći par, a to su Sofija Janićijević i Dačo Virijević, a oni su izabrali pesmu Ognjena Amidžića "Medo brundo".

Njih dvoje su zajedno pevali pesmu, a Sofija je obigravala oko plišanog medvede, a da li je ovo poruka njenom bivšem ostaje da saznamo.

Usledili su komentari stručnog žirija.

- Sofija se trudi, samo pazi da ne zatrudiš. Čisto sumnjam da on bira mede, to je više tvoja struka. Dačo, divno pevaš gledala sam danas i jako si dobar momak, podsećaš me na Đedovića stižeš na ve strane. Sofija, popravila si se u pevanju, gledala sam na Jutjubu kako si pevala u nekoj diskoteci - rekla je Ermina

- Nisam, možda su bila karaoke. Milica je sve slagala, ja sam Sofija i pričamo o meni - dodala je Sofija.

- Tvoja majka je ista kao ti, znam ko si, preljubnica i trudnu devojku si dovela u ovo stanje. Ti si učestvovala i žensko si. Da li si čula u žensku solidarnost? Je l' si prva put ljubavnica? Nisi znala da je oženjen? Ovde sam da te komentarišem, a ti si glupa. Idi uzjaši medu, to je jedino što znaš - poručila je Ermina.

- Sofija, stvarno si prelepa devojka i ispunili ste zadatak. Ja ne mogu puno da morališem, ja sam rekla da gospođe vežu kerove za drvo. Sofija je možda trebala da ima više empatije jer je Milica trudna. Sofija je slobodna i da nije ona možda bi bila neka druga - dodala je Maja.

- Meni je fora sa medom super, poznato je svima. Sofija je jako lepa devojka, ali to je to jer sam ja u timu Comara i beba - rekla je Anita.

- Žao mi je što sam napravila grešku, ispraviću se - dodala je Sofija.

- Pesma je super, aktuelna je tema - poručila je Stanija.

