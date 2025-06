Haos se sprema! Luka shvatio sa mu Aneli nabija rogove, pa Sandra žestoko demolirala Ahmićevu preko Baje: KO JE VLASNIK AUTA I SATA? (VIDEO)

Žestoke prozivke!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Nenadu Marinkoviću Gastozu.

Bravo majstore! Top je bilo noćas, tako se to radi.

- Ja sma mislio da se malo zaj*bavamo, ali na početku su Sofija i Anđela kao ulje i so i onda je sve otišlo... Bilo je super. Hvala Kariću, Mateji i Kariću, i Nebi takođe. Posle Terze u đakuziju - rekao je gastoz.

- Stavrno je bila super žurka. Bilo je zanimljivo. Uvek su nam bile organizivane super žurke, ali nam je sinoć falilo to i onda je on napravio to, pa nam je bilo savršeno - rekla je Anđela.

Sledeće pitanje je bilo za Aneli Ahmić.

Čovek ti kaže da ne želi biti sa tobom, deset puta od ponedeljka ti je to rekao, a ti ga kumiš i moliš. Što to radiš?

- Ne shvatam ga za ozbiljno. Smeta mi što me izbacivao iz kreveta i što smo odvojeno spavali. Rekao je da će me kazniti. U tom momentu mi nije bilo smešno. Nije spavao sa mnom. Jedino mi to smeta - rekla je Aneli.

- Ja vidimd rugačije nego Aneli. Ja sam jednom izašao, a ona poslednja tri puta. Ona je tog stava da izazi i vraća se, a meni daje za pravo da mislim i potvrdim. Ona je u jednoj sekundi toliko nervozna, a u drugoj sve normalno. Meni više ispadam ja jadan jer sam dozvolio to. Ja ne mogu da utičem na to da ona izlazi iz kreveta. Posle toga dođe dan da ne pričamo. Svelo se na to da mi pričamo kad ona odluči. Više puta se ona ponizila, a više puta i ja. Izgleda tako i jeste tako, ona se u iše bori za naš odnos u poslednje vreme. Sve mi je nejasno

- Sad sam shvatila da ovo ne bi bilo napolju. Napolju ga sigurno ne bih ganjala i dolazila da palim auto - rekla je Aneli.

- Pa i drugim si palila - rekao je Milan.

- To je Ivan uneo dezinformaciju. Neka pričaju šta žele. Čula sam i ja za tu priču - rekla je Aneli.

- Nekako sam poremećen u poslednje vreme - rekao je Luka.

- Ona je želela da više razgovara sa njim, a on se naljutio i ustao kao što je ona nekad radila. Oni svi imaju iste dijagnoze u isto vreme. Deluje mi da se ona više cima oko njega, a on kupuje vreme i mir. Vileni kao da nije muškarac, to sam danas videla - rekla je Ena.

- To je ono što sam aj pričala. On neće sa njom biti i ne može da je smisli. takmiče se ko će biti veća žrtva, ona uživa da je on ponižava. Takmiče se o plasmanima - rekla je Sandra.

- Beži bolesnice sa krivim nogama i duplim zubima. Ona nas ni ne vidi, a komentariše ona. Ovako ide - pokazivala je Aneli.

- Raskokana kobiletino! Pogledaj na šta liči, kukovi joj je srozali do poda - rekla je Sandra.

- Za tebe sam misica, pojam zgodnoće - rekla je Aneli.

- Bajo nisi u pravu, ona nije Anela, nego A*al! - vikala je Sandra.

- Kad Sandra dobaci ona se smeje uvek

- Ko je vlasnik auta i sata? Ko ti je tata? Ključeve meni donosi u superfinale - rekla je Sandra.

Detaljinije pogledajte klikom u nastavku.

Autor: A.Anđić