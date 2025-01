Milanov snimak usijao mreže: Ovaj trenutak ZACENIO je milione gledalaca, evo šta je uradio Milošević (VIDEO)

Novogodišnja poseta porodica i najbližih učesnicima "Elite 8" i dalje je jedna od glavnih tema na društvenim mrežama gde se komentarišu najzanimljivije scene iz Bele kuće, koje su se odigrale tom prilikom.

Izuzetno zanimljiv trenutak bio je kada se pojavila majka Aleksandre Nikolić, Milosava Pravilović, koja se odmah istakla svojim žestokim reakcijama na učešće bivšeg oženjenog ljubavnika njene ćerke, Milovana Minića.

Naime, ona je bez pardona osula drvlje i kamenje po njemu uz sočne psovke, kojih se nimalo nije libila, dok je popularni Milan Milošević išao za njom imitirajući njenu gestikulaciju, pa čak i dobacivši po neku opasku koja je bila usklađena sa njenim rečnikom.

Kako je sve to uradio spontano, kako bi napravio još veći šou od cele ove priče, on je svojim reakcijama nasmejao celu Srbiju. Kako je aktivno učestvovao u svađi, peckao obe strane, davao komentare, pa i imitirao, to se publici mnogo svidelo, što je samo podsetilo zbog čega je upravo on omiljeni voditelj rijalitija.

Jedan snimak je posebno aktuelan na mrežama, gde ga narod besomučno šeruje uz smeh do suza.

Podsetimo, pored ovog susreta, dosta pažnje privukao je i ulazak Veliše Đuričića, Anđelinog oca, koji se konačno upoznao sa Gastozom i sa njim na veoma lep način proćaskao. Međutim, iako je to trebalo da Crnogorki da dodatni vetar u leđa, ona prve dane 2025. godine provodi u odnosu koji je postao poprilično letargičan, na čemu joj je Gastoz javno zamerio, te počeo i da je olajava zbog toga po ćoškovima sa ostalim ukućanima.

Autor: Nikola Žugić