Dramatičan snimak iz Austrije: Ljudi se jedva probijaju kroz smetove, vetar duva 150 kilometara na sat, a najgore tek dolazi (VIDEO)

Nestvarne scene iz Austrije gde je za manje od 24 sata palo više od metar snega kruže društvenim mrežama!

Na snimcima se vidi kako se meštani Obertauerna jedva probijaju kroz smetove, sneg je gotovo potpuno zatrpao kuće, a automobili su potpuno zatrpani snegom! Zapadne planinske oblasti Austrije takođe su zadesile snežne padavine. Visina snežnog pokrivača u oblasti Tirola iznosi oko metar. Nevreme je usledilo posle temperatura od 30 stepeni prošle nedelje i dovelo je do obustavljanja saobraćaja i tekućih spasilačkih operacija za čoveka koji je nestao nakon lavine.

Diepste winter in de oostelijke Alpen. In #Obertauern #Salzburg is inmiddels 80 cm gevallen en het blijft maar sneeuwen! 📹 Via Marco Kaschuba FBhttps://t.co/smP1eYYTa8 pic.twitter.com/oHVJaWFRSz