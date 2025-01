Ovo suočavanje su svi čekali: Aneli i Stanija oči u oči, javno zakopale ratne sekire! (VIDEO)

Skopile primirje!

Nakon nastupa Aneli Ahmić došlo je do njenog suočavanja sa Stanijom Dobrojević.

- Aneli, lepo pevaš i svaka čast. Bilo je ovo hrabro da sama izađeš, a i ja sam u žiriju. Ja bih se tu zauzstavila. Verovatno znaš da vlada mir zbog deteta i to je to. Želim ti sreću i da se dobro pokažeš - govorila je Stanija.

- Da li si promenila mišljenje? - pitao je Milan.

- Uvek sam je štedela i na klupici i kad sam delila paketiće. Uvek sam imala širu sliku i drago mi je da je ovako kako jeste. Ja sam britka na jeziku, umem da se branim i uvek sam je štedela i nadam se da će biti sve dobro - dodala je Stanija.

- Znam da je spuštena lopta, mislila sam da me smiruju i možda da mi pričaju laži. Mislila sam da mi sestra možda namerno priča da bi me smirila. Ti mene ne treba da štediš, treba da kažeš ono što misliš. Znam da se borim sa svim, mnogo toga sam prošla. Vreme je prošlo, prema Asminu nemam emociju. Meni je drago ako je iskreno sa tvoje strane da ga podržavaš da viđa ćerkicu i da se čuje sa njom. To je moja sreća. Ko je njegov izbor i sa kim će biti ne interesuje me. Najbitnije mi je da se čuje sa ćerkom, da se vide. Više me ne intersuje sa kim je i šta je napravio, sve je to prošlo. Želim vam svu sreću, nemojte da me dirate i neću da vas diram. Sve najlepše - pričala je Aneli.

- Od prvo dana sam bila za mir. Mislim da sam ga napravila boljim čovekom. Oni su živeli zajedno, znaju šta su imali i prošli. Ja sam treća strana koja ima svoj stav i od prvog dana je ovo bio moj stav, drago mi je da je ovako zbog deteta i svih, nadam se da će tako ostati - dodala je Stanija.

- Da li bi pustila dete na vikend sa njima? - pitao je Milan.

- Ne mislim da bi nešto loše napravili, ni ona, a ni on. Ne bih volela da moje dete ide sa njima, a da sam ja ovde. Vreme će da napravi svoje, želim im svu sreću - rekla je Ahmićeva.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić