Anđela završila u suzama: Stanija je slomila rečima podrške, nakon haosa joj dala vetar u leđa! (VIDEO)

Slomila se na velikoj sceni!

Nakon nastupa Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, nastao je haos tokom komentara stručnog žirija. Stanija Dobrojević pružila je podršku Anđeli, zbog čega je ona završila u suzama.

- Ja sam pitala svoju podršku i armiju za mišljenje o najaktuelnijim učesnicima i Gastoze ti si njima kraj, najjači ste par u kući i vaša ljubav je interesanta od prvog dana. Nadam se da vas u finalu vidim zajedno, a ne kao konkurenciju. Nastup van je fantastičan. crna Anđela, sećam te se iz "Zadruge 5" ušla si kao nešto najlepše, a od tada si se opropastila. Ova sezona ti je super, popusti malo. To što si imala iza sebe i šta te možda prati. Ja sam uvek na ženskoj strani, nemoj nikad u životu više da se daješ muškarcu u vezi da treba da ti izbacuje snimak i slike. To je jako tužno, sve što si slala izašlo je i meni je žao zbog tebe kao žene. Žao mi je tvoje porodice i nemoj to sebi nikad više da dotvoliš - govorila je Stanija.

- Je l' se to zove muškarac? - pitao je Gastoz.

- Ja vam pružam podršku jer verujem u promenu. Na super si mestu, treba da uradiš promenu... Napravila si grešku i treba da napraviš promenu. Ja ti želim sreću - dodala je Stanija.

- Hvala, rasplakala si me. Osećam dobru nameru. Pogodilo me je to, znam ja o čemu pričaš. Svesna sam toga. Pokrenuti su postupci protiv te osobe - poručila je uplakala Anđela.

- Poruka svim devojkama je i da ste u braku, ozbiljnoj vezi ne šaljite neke stvari, pa da ta osoba može da pusti javno i da vas ucenjuje - dodala je Stanija.

- Upravo je tako i bilo. Kad ne prestinaš na određene stvari dobiješ ovo što sam ja dobila - rekla je Anđela Đuričić.

Autor: A. Nikolić