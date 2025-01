Ljubomora? Jelena potkačila Ivana, jer brani Aleksandru, on skočio na nju: Šta se meša ova seoska krampača?! (VIDEO)

Osolio po njoj!

U toku je ''Igra istine''. Sledeće pitanje postavila je Aleksandra Nikolić.

- Milovane, da li je istina da si slikao mene i moju ćekicu, kao ženu i svoju ćerkicu i pravio se da je sve super - pitala je Aleksandra.

- Postoje društvene mreže, ja to nisam slikao. Malecka je to tražila, pa sam slikao ženu i nju. Ona mi je j*bala majku za to, oči mi je vadila - rekao je Milovan.

- Prihvati da si bila ljubavnica - rekla je Aneli.

- Prihvatam, pa šta? To svi znaju - rekla je Nikolićeva.

- Znači tebi je to normalno? Pričala si da sam ja ljubavnica, a ni ne poznaješ me - pitala je Aneli.

- Nije mi to normalno - rekla je Aleks.

- Pitanje za Jelenu, šta misliš o svemu ovome - pitao je Milovan.

- Samo vi iznosite prljav veš, nama to odgovara. Ne znam što ovaj babun sad brani ovu - rekla je Jelena.

- Tako ste i Ivan i ti - dobacila je Aleksandra.

- Šta se meša ova seoska krampača? Naravno da ću da branim svoju devojku. Krampačo, jedi g*vna - rekao je Ivan.

- Nisi bitan u ovoj priči, bitan si samo jer skačeš i jedeš g*vna. Ti nikog ne zanimaš - reka je Ilićeva.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković