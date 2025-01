Za nju je najpažljiviji Peja: Ena otkrila ko najviše brine o njoj, a onda ostala u šoku kada ju je ova takmičarka navela za to titulu (VIDEO)

Neočekovano!

Prvi koji je navodio najpažljiviju osobu bio je Stefan Karić:

- Milena, Mića i Rale, oni su prema meni, a ovako su Gastoz, Bebica i Mare, vi ste po mom mišljenu najpažljiviji - rekao je Karić a nakon njega je naveo Luka:

- Mića je prvi, on ikao je u sukobu sa nekim on će vam sve dati, drugi je Munja, on svima hoće da pomogne, a na trećem mestu ću staviti sve devojke i muškarice koji su u ljubavnom odnosu - rekao je Luka.

- Teza i Munja su ti koji su uvek za ljude tu, takođe Mića i Stefan, a prvo mesto neka bude Peja, jer je najpažljiviji prema meni - rekla je Ena.

-Prvo mesto je Nenad Macanovića Bebica, moj dečko koji me je tako osvojio, drugo mesto je Aneli, ona je uvek tu za mene i za Nenada, a treće mesto Ena prema Peji, ona baš brine za njega - rekla je Teodora.

Autor: N.B.