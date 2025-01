Kao da sam ja prevarila Milicu: Sofija razvezala jezik, pa priznala da li je nastupom na Elitoviziji poslala tajnu poruku Medi! (VIDEO)

Otvorila karte!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a prva tema bila je "Elitovizija". Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici, kako bi komentarisao sujetu koja se osetila nakon podeljenih nagrada.

- Najviše sujete se osetilo prema Aneli, kao i prošle godine, a to je 70% kuće. Luku su gađali bodovi i ko će šta da kaže, to je tako izgledalo. Priprema Terze i Munje, sami su napravili gitare i potrudilo se, to se od njih očekivalo. Najviše sam osetio sujetu kad je bilo nabrajanje - rekao je Bebica.

- Sofija, mnogi kažu da je Anđela pokazala sujetu prema tebi - dodao je Milan.

- Nije. Ona nije pokazala sujetu ni prema Terzi i Munji, samo je komentarisala kako su njega komentarisali, a ja se slažem sa Anđelom. Mene je jedna osoba toliko ispljuvala, kao da sam ja prevarila Milicu. Mene je Ermina ispljuvala, ja ne znam ko je uopšte žena. To je ženetina koja je mene maksimalno izvređala, nije moj nastup komentarisala, nego Mikicu i Terzu. Treba da se kritikuje postupak, očajan je. Slažem se sa mišljenjem Uroševim i ne mogu da se ljutim na ljude koji komentarišu postupak. Mogu da se branim kad kažu da sam k*rvatina. Meni se dopao Munjin i Terzin nastup, potrudili su se, farbali su se bojama i to treba izdržati. Najviše mi se dopao Anđelin i Gastozov nastup, Aneli takođe je imala predobar nastup. Izašla je pred Staniju, situacija je nezgodna i ne znaš šta će da ti kažu. Ja sam pogrešila jer sam ušla u vezu sa Terzom, nikog nisam prevarila, ali sam stala iza naš, a on nije mogao. Što se tiče mog i Dačinog nastupa vidim da ljudi komentarišu da li je ismejavanje Terze ili poruka nekome spolja, a ja ću da ostanem suzdržana. Ja nisam želela da provociram Terzu. Mesec dana pričamo ovde o Medi, rešili smo ko je, a ja se nadam da nećemo pričati više o tome - pričala je Sofija.

Autor: A. Nikolić