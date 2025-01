Pukla tikva?! Ena Čolić javno udarila na Maju Marinković zbog urnisanja Anđele, tvrdi da je ona pored morala samo prošetala! (VIDEO)

Neočekivan potez Ene Čolić!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Eni Čolić kako bi dala svoj sud o Elitoviziji, te je tom prilikom udarila na Maju Marinković obzirom da je imala sukob sa Anđelom Đuričić.

- Ja Elitoviziju obožavam i to je dan kada pored svih naših svađa, možemo da pokažemo i nešto dobro. Ako Terza i Munja nisu zaslužili koji su bili daleko najbolji, onda ajde da izađemo na scenu i da se svađamo - rekao je Mateja.

- Da li ti je bolesno da ti neko na Badnje jutro izgovora: ''Dete će ti umreti od raka?'' - upitala je Miljana.

- Ena, ti si imala razne komentare u bradu? - upitao je Milan.

- Jesam, ja nikome ne ćutim, ja uvek sve kažem kako jeste. Pričala sam o nastupima, meni su Anđela i Gastoz bili perfektni. Što se tiče komentara žirija, ja sam apsolutno na Anđelinoj strani. Ženi se greške ne praštaju, a znamo šta je - rekla je Ena.

- Misliš na Maju? - upitao je Milan.

- Da, mislim. Mislim da ona ne sme da dozvoli da komentariše Anđelu, to sam pričala i u bekstejdžu. Sofiju podržava, a Anđelu komentariše. Ne mislim da je Sofija imala nameru da provocira Terzu, Slađa mi je pokidala isto, ne razumem čemu pljuvačina - rekla je Ena.

- Šta je bilo sa Erminom? - upitao je Milan.

- Čula sam da je rekla da će udomiti moje dete. Ona je klasičan poltron ove Aneli, provlačila me kroz svaki komentar. Ona je komentarisala u Sandrinom nastupu kako je prava majka u odnosu na mene. Ocrnila me kao majku, na ovu buvljačaru neću da se osvrćem, nama je praznik, ako nisi znala - rekla je Ena.

- Ajde ćuti ti, opet me provlačiš - rekla je Aneli.

- Ona nama priča kako je ona sama protiv svih, ja sam šokirana. Kao Anđela i Gastoz su pobedili zato što su par - rekla je Ena.

- Ja pričam ovde o sujeti između parova, da su pevali Ena i Peja itekako bi videli njenu sujetu - rekla je Aneli.

- Peja je bio odličan i odlično je plasiran, kada pričamo o bodovima istina je da su davali po ličnom mišljenju. Ja sam pohvalila i ovu osobu. Ono što me najviše frustriralo jeste da sam ja pedofilka koja opšti sa maloletnicima, ako se misli na mog momka spolja, ne znam gde je ona videla opštenje. Oni ovde pričaju da je on sad slavio 18. rođendan, a on je za mene bio 2004. godište dok smo bili zajedno - rekla je Ena.

Autor: N.P.