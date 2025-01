Proći ćeš kao bosa po trnju: Sanja Grujić shvatila da se Gastoz lažno predstavlja, Anđeli pokušala da otvori oči! (VIDEO)

Rafalna paljba!

U toku je emisija "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu oko sukoba Maje Marinković i Anđele Đuričić, kao i načinu na koji se Nenad Marinković Gastoz postavio u toj situaciji.

- Svi kažu da Maju ovako nisi komentarisao ovako jer bi dobio tri boda od nje - rekla je Ena.

- Da li je to neko stvarno rekao? - upitao je Gastoz.

- Žiri je imao lično mišljenje i da Anđela nije imala sukob sa Majom dobili ste više. Ti da si branio nju i Maji odbrusio dala bi ti nula - govorio je Luka.

- Jeste Luka, baš je on tad pričao o bodovima - bila je ironična Anđela.

- Nikad neću da shvatim da moju devojku s*ru i pišaju već dve godine, a da nju gledate kao divu. Kad bi anđela 2% usvojila od te Maje lepše bi živela - dodao je Gastoz.

- Pod broj jedan Gastoze ne znam da li znaš da je Anđela ovde imala svoj emotivni odnos u koji se umešala Maja i da je imala najgore nervne slomove. Nju nisu zabolele Majine reči koliko su je zabolele tvoje pohvale. Maja je njoj ovde prevrtala grobove. Anđelu tu nije sve što joj je Maja izgovorila jer njoj to govore svaki dan. Ona ume da odgovori Maji na te stvari, nju je pogodila njena reakcija. Vi čete da kažete da ste liberalni, ali Anđela nije takva - govorila je Sanja.

- Ja njemu to nikad u životu nisam rekla. Na prvim nominacijama se pričalo o tome, kad me nisu ni poznavali. Svi su mi govorili da sam nasilnica, ali on nije znao razlog jer mu ja to nikad nisam rekla. On je čuo za diskvalifikaciju, ali nije znao konkretan razlog - pričala je Đuričićeva.

- On manipuliše sad sa njom. On njoj kaže da se ne druži sa Urošem, ona odmah prekine. Imala sam pogrešan pogled na Gastozov odnos kao gledalac. Ona je sama provela Novu godinu dok je on čekao pivo. Anđela po ovom odnosu ćeš da prođeš kao bosa po trnju. Rekla sam da si našla nekog za sebe, ali on ima jednu priču ovde, a drugu za gledaoce - rekla je Sanja.

- Ne mogu da kažem da sam hvalio Maju, nego njen implant - dodao je Gastoz.

- Sanja možda si promenila mišljenje, a njegova dva nedela u tvojim očima karakterišu njega. Ja sam za vas možda savršena, ali ja znam koliko kikseva imam prema njemu. Ja jesam samo kritična, ali vi neke stvari ne znate - govorila je Anđela.

Autor: A. Nikolić